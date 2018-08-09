|
БАЖ и "Весна" собирают подписи под требованием прекратить преследование журналистов
10.08.2018 15:12 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 10 августа. Белорусская ассоциация журналистов и гомельский филиал закрытого властями правозащитного центра "Весна" 10 августа инициировали кампанию по сбору подписей под требованием прекратить уголовное преследование журналистов по "делу БелТА". Подписи собираются на платформе
Коллективное обращение планируется передать в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Администрацию президента до 19 августа.
"Утверждаем, что следственные действия, включая обыски в редакциях и задержания, которые блокировали работу двух новостных компаний, несоразмерны обвинениям в адрес журналистов. Мы уверены, что под видом расследования экономического преступления скрывается преследование по политическим мотивам", — отмечают инициаторы сбора подписей.
"Считаем, что это возникновение подобного уголовного дела ущемляет свободу слова в Беларуси и направлено на зачистку информационного поля. Свобода выражения мнения является одной из главных ценностей общества. Без плюрализма мнений, отражаемых в независимых СМИ, развитие демократического общества и государства невозможно. Требуем прекратить уголовное преследование журналистов и давление на редакции независимых СМИ Беларуси", — считают они.
Вечером 9 августа были отпущены на свободу задержанные по "делу БелТА" сотрудники портала tut.by и газеты "Белорусы и рынок", а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.
Тем временем сейчас в СК проходит допрос главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной. В заключении остается корреспондент "Немецкой волны" Павлюк Быковский (8 августа), его допрос в Следственном комитете также должен состояться 10 августа.
Алексей Александров, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 10 августа. Белорусская ассоциация журналистов и гомельский филиал закрытого властями правозащитного центра "Весна" 10 августа инициировали кампанию по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)