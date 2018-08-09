Это надо знать и выполнять





С приходом холодов и наступлением зимы в квартиры, дома и производственные помещения предприятий придёт заветное тепло.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей в зимний период и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, специализированным организациям необходимо выполнить целый комплекс мероприятий на протяжении всего межотопительного периода. К ним относятся:

работы в котельных на теплоисточниках, магистральных тепловых сетях, насосных и ЦТП по профилактике, ремонту и замене оборудования, трубопроводов, систем регулирования и учёта тепловой энергии, по поверке систем или приборов коммерческого учёта;

создание необходимого запаса материальных ресурсов, комплектование ремонтных подразделений необходимыми машинами и механизмами;

проведение работ по профилактике и ремонту внешних и внутренних газо-, и электрокоммуникаций и источников электро- и водоснабжения;

проведение технических диагностирований и технических освидетельствований котлов специализированными организациями (при необходимости) и специалистами, ответственными за их исправное состояние и безопасную эксплуатацию;

проведение промывки, испытаний и наладочных работ котлов, на оборудовании теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП в соответствии с требованиями ТНПА;

уточнение у потребителей тепловой энергии тепловых нагрузок, выполнении перерасчёта гидравлического режима (при необходимости);

проведение ревизии запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

разработка, согласование и утверждение в установленном порядке рабочих программ по проведению испытаний тепловых сетей на гидравлическую плотность в порядке, предусмотренном требованиями ТНПА;

проведение инвентаризации заключённых договоров на снабжение тепловой энергией с потребителями;

проверка в установленном порядке надёжности электоро-, газо- и водообеспечения объеков теплоснабжения;

заключение (продление) договоров на газо- и водоснабжение с соответствующими организациями.

Отмечу, что безопасность при эксплуатации котельного оборудования и надёжность обеспечения потребителей тепловой энергии, в том числе и в осенне-зимний период зависит не только от качественной подготовки оборудования, но и от человеческого фактора. Его безусловными составляющими являются дисциплина и бдительность на рабочих местах и соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации или ремонте котлов.

Для этого необходимо, чтобы все рабочие и инженерно-технические работники хорошо знали эти требования и выполняли их.

Алексей Ковалёв

Ведущий государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора