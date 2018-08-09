Спасатели Будакошелевщины проводят мониторинг зерноуборочной техники





К одному из рейдов присоединился и корреспондент «Авангарда».

Соблюдение правил пожарной безопасности – обязательное условие уборочной кампании. Именно поэтому во время проведения жатвы сотрудники РОЧС проводят мониторинги зерноуборочной техники. На этот раз вместе с инспектором инспекции надзора и профилактики Буда-Кошелевского РОЧС Евгением Одинцовым на полях РУП «Белоруснефть-Особино» и филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» побывали и мы. Инспектор проверил укомплектованность зерноуборочной техники первичными средствами пожаротушения, а также удостоверился в умении работников ими пользоваться.







