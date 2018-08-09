«Построили дворец, иначе не скажешь» — Лукашенко о реконструкции Гомельской областной детской больницы





Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил итоги проведенной реконструкции Гомельской областной детской клинической больницы. Об этом он заявил сегодня, общаясь с жителями города, передает корреспондент БЕЛТА.

«Построили дворец, иначе не скажешь. Высочайшие технологии, прекрасная больница», — заявил глава государства.





Александр Лукашенко отметил, что подобные центры созданы в каждой области, и первоначально был предложен проект по строительству этой больницы за городом. Однако Президент поручил реконструировать и расширить этот комплекс именно в самом областном центре. «Сегодня получился прекрасный квартал с внутренним садиком», — сказал он.

«Не жалко. Это для наших детей. Что они там творят… (в плане высокого уровня медицинского обслуживания. — Прим. БЕЛТА), и это же не в Минске в центре «Мать и дитя», а в областном центре», — подчеркнул белорусский лидер.





