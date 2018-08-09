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Кто и как может получить единовременную материальную помощь к новому учебному году

10.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Кто и как может получить единовременную материальную помощь к новому учебному году

В управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома начались выплаты единовременной материальной помощи к учебному году.

Государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы» предусмотрена выплата единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования, в размере до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года.

– В текущем году размер помощи составит 45 рублей на каждого учащегося из многодетных семей. Выплата производится управлением по труду, занятости и социальной защите рай-исполкома на основании следующих документов: заявление произвольной формы с указанием расчетного счета, куда необходимо направить деньги, паспорт одного из родителей, справки из учреждений образования об обучении детей, свидетельства о рождении детей-школьников, документ, подтверждающий, что семья является многодетной (справка о составе семьи либо удостоверение многодетной семьи), – рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева.
Обращаем внимание, что выплата производится только на детей, обучающихся в учреждениях общего среднего и специального образования на уровне общего среднего образования.
За справками обращаться по телефонам: 2-01-91, 2-01-92, 2-12-89, 2-43-21.
Марина ФЕДОРОВА.

 
 
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В управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома начались выплаты единовременной материальной помощи к учебному году. ...
 
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