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С Днём рождения, Новолукомль

10.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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С Днём рождения, Новолукомль

Уважаемые жители и гости Новолукомля!

Примите искренние поздравления с Днем города.
День рождения Новолукомля — замечательный праздник, объединяющий всех, кому он близок и дорог. В этот час каждый из нас испытывает гордость за прекрасный город с его традициями и достижениями, душевной теплотой и радушным гостеприимством жителей.
Дорогие земляки! Спасибо вам за труд, за любовь и преданность. Только вместе нам под силу сохранить и преумножить лучшие начинания.
Желаем всем крепкого здоровья, радости и удачи во всех делах. Пусть город всегда будет цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи — счастливой и благополучной.

Л. В. Плешко, председатель Чашникского  районного исполнительного комитета,
А. Д. Косов, председатель Чашникского  районного Совета депутатов.

 
 
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Уважаемые жители и гости Новолукомля! Примите искренние поздравления с Днем города. День рождения Новолукомля — замечательный праздник, объединяющий всех, кому
 
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