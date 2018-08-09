С Днём рождения, Новолукомль





Уважаемые жители и гости Новолукомля!

Примите искренние поздравления с Днем города.

День рождения Новолукомля — замечательный праздник, объединяющий всех, кому он близок и дорог. В этот час каждый из нас испытывает гордость за прекрасный город с его традициями и достижениями, душевной теплотой и радушным гостеприимством жителей.

Дорогие земляки! Спасибо вам за труд, за любовь и преданность. Только вместе нам под силу сохранить и преумножить лучшие начинания.

Желаем всем крепкого здоровья, радости и удачи во всех делах. Пусть город всегда будет цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи — счастливой и благополучной.

Л. В. Плешко, председатель Чашникского районного исполнительного комитета,

А. Д. Косов, председатель Чашникского районного Совета депутатов.