"Никуда больше не поедет!" Нашли белорусов, которые пропали в Карелии

Трех белорусских байдарочников, которые отправились в сплав в Карелии, нашли. Совсем скоро они приедут домой.



Отец Анастасии, Леонид Воробей. Фото: личный архив.

— Они нашлись и уже, наверное, на машине вернулись в Беларусь, — в пятницу днем сообщает Елена Есетская, начальник пресс-службы МВД по Республике Карелия. Ее слова счастливым голосом подтверждает и Анастасия Воробей, дочка одного из туристов.

— Примерно в час дня мне позвонил незнакомый номер, я сняла трубку, а там папа. Спрашивает: «Что ты там устроила?» — с улыбкой вспоминает Настя тот разговор. — Они с друзьями въехали в Беларусь, и у них заработали наши «симки».

Ее папа с товарищами уже на подъезде к Минску. Оказалось, один из мужчин, уже успел позвонить жене, и она предупредила: вас ищет милиция, а про пропажу пишут в СМИ.

Напомним, в Карелии искали троих белорусов. В конце июля они отправились в турпоход на реку Шуя и исчезли. Две недели мужчины не связывались с родными. Как оказалось, сим-карта, которую они купили, в тех местах не тянула.

— Последний раз они вышли на связь 25 июля, 4 августа они должны были вернуться, — рассказывает Анастасия. — Но их все не было, мы подождали еще два дня, а на третий, 8 августа, я написала заявление в милицию.

Сразу Настя подала заявление в МВД Беларуси, а 9-го августа — в МВД и МЧС Карелии.

Поводов для тревоги у девушки хватало. Ее отец с друзьями уже не первый год ходят в турпоходы. Раньше проблем не возникало. На этот раз туристы говорили, что хотят посмотреть что-нибудь новое. Посмотрели или нет, она пока не знает. Как и детали того, что пошло не так. По телефону отец рассказал: из-за дождей они задерживались в палатках, потом заблудились, поэтому так долго добирались.

— Как они себя чувствуют?

— Все живы, все в порядке.

— Что вы ответили, когда папа спросил: «Что ты там устроила?»

— Сказала: «Конечно, устроила, ты же потерялся! А что мне оставалось делать?!» — Настя снова улыбается. — Единственное, что я могла, это начать исковую операцию. Он посмеялся, но мне тогда было не смешно.

— Влетит вам?

— Это ему еще влетит, никуда больше не поедет, — смеется Анастасия.

Пока девушка на работе, но уже очень ждет вечера, чтобы поскорее встретиться с папой.