ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Речице за коррупцию судят экс-председателя Лоевского райисполкома

10.08.2018 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В суде Речицкого района слушается уголовное дело в отношении бывшего председателя Лоевского райисполкома Сергея Дмитрова, который обвиняется в ряде коррупционных преступлений.

По информации суда Речицкого района, бывший руководитель района обвиняется во взятках и превышении служебных полномочий.

Эпизоды деятельности, возможно, преступной, относятся к периоду руководства Дмитровым одним из сельхозпредприятий в Светлогорском районе и в последующем — на должности председателя Лоевского райисполкома.

Работая в должности председателя Лоевского райисполкома, Сергей Дмитров давал указания директорам сельскохозяйственных предприятий заключать договоры поставки и оказания услуг с определенными коммерческими структурами. Не всегда это сотрудничество было выгодным. Но председатель райисполкома обязывал руководителей хозяйств одного из самых бедных районов республики в первоочередном порядке рассчитываться с коммерческими структурами за поставленную продукцию или услуги. Хозяйства рассчитывались деньгами или крупным рогатым скотом.

До того как возглавить Лоевский район, Сергей Дмитров работал первым заместителем председателя Светлогорского райисполкома. На должность председателя Лоевского райисполкома он был назначен 14 июня 2016 года. В сентябре 2017 года Лоевский район возглавила Вероника Байкова. Ранее она работала в Мозырском райисполкоме. При назначении нового председателя Лоевского райисполкома Сергею Дмитрову было вручено от районного совета депутатов благодарственное письмо «За добросовестный труд и весомый вклад в развитие Лоевщины». Об этом писала газета «Лоевский край». Вскоре в отношении бывшего руководителя было возбуждено уголовное дело.

Следующее заседание назначено на начало сентября.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Речицкого района слушается уголовное дело в отношении бывшего председателя Лоевского райисполкома Сергея Дмитрова, который обвиняется в ряде...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минтруда определило примерный перечень трудных жизненных ситуаций по декрету №1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика