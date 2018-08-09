В Речице за коррупцию судят экс-председателя Лоевского райисполкома

В суде Речицкого района слушается уголовное дело в отношении бывшего председателя Лоевского райисполкома Сергея Дмитрова, который обвиняется в ряде коррупционных преступлений.

По информации суда Речицкого района, бывший руководитель района обвиняется во взятках и превышении служебных полномочий.

Эпизоды деятельности, возможно, преступной, относятся к периоду руководства Дмитровым одним из сельхозпредприятий в Светлогорском районе и в последующем — на должности председателя Лоевского райисполкома.

Работая в должности председателя Лоевского райисполкома, Сергей Дмитров давал указания директорам сельскохозяйственных предприятий заключать договоры поставки и оказания услуг с определенными коммерческими структурами. Не всегда это сотрудничество было выгодным. Но председатель райисполкома обязывал руководителей хозяйств одного из самых бедных районов республики в первоочередном порядке рассчитываться с коммерческими структурами за поставленную продукцию или услуги. Хозяйства рассчитывались деньгами или крупным рогатым скотом.

До того как возглавить Лоевский район, Сергей Дмитров работал первым заместителем председателя Светлогорского райисполкома. На должность председателя Лоевского райисполкома он был назначен 14 июня 2016 года. В сентябре 2017 года Лоевский район возглавила Вероника Байкова. Ранее она работала в Мозырском райисполкоме. При назначении нового председателя Лоевского райисполкома Сергею Дмитрову было вручено от районного совета депутатов благодарственное письмо «За добросовестный труд и весомый вклад в развитие Лоевщины». Об этом писала газета «Лоевский край». Вскоре в отношении бывшего руководителя было возбуждено уголовное дело.

Следующее заседание назначено на начало сентября.