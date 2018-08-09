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В Беларусь по двустороннему безвизовому режиму прилетели первые китайские туристы
10.08.2018 17:58 — Новости Общества | БелТА
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь по двустороннему безвизовому режиму прилетели первые китайские туристы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соглашение о взаимном 30-дневном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем вступило в силу сегодня.
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10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь по двустороннему безвизовому режиму прилетели первые китайские туристы, сообщает корреспондент БЕЛТА. Соглашение о...
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