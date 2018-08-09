В 72-м ОУЦ идет капитальный ремонт

В 2018 году две воинские части перебрались в новые казармы. Начала работу четвёртая столовая. В ближайшее время завершится ремонт двух клубов.

На сентябрь запланирован ремонт ещё одной столовой и медицинской роты.

Владислав Будик рассказал, что в местах размещения личного состава работает система видеонаблюдения нового поколения. В одной из казарм установлено 64 камеры. Качество изображение позволяет увидеть всё до мельчайших деталей. Качество звука даёт возможность услышать даже шёпот. Камеры, которые установленные на входе, сканируют лицо военнослужащего.

Весь комплекс ремонтных работ в ОУЦ закончится к 2023 году.