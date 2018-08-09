ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Бил меня резиновой палкой". Что рассказывают о дедовщине солдаты на суде по делу Коржича

10.08.2018 18:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минский областной суд продолжает допрос потерпевших солдат по делу Коржича. Правда, не все они считают, что пострадали от дедовщины.


В пятницу до обеда в суде выступал Кирилл Штык, который служил вместе с Александром Коржичем. Потерпевший вспоминал как незадолго до гибели Коржич признавался, что боится смерти и у него плохое предчувствие. Дедовщину в Печах парень называл «неуставные традиции части».

После обеда рассмотрение уголовного дела продолжилось.


Обвиняемые Важевич и Барановский

К трибуне вышел 22-летний Андрей Осипчук.

— Рассказать про неуставные отношения? Покупал телефон и, наверное, все, — говорит потерпевший военнослужащий.

Его, как и других солдат, сержанты заставляли отжиматься, били за «разговоры в строю». Всего в материалах дела фигурирует 28 эпизодов насилия в отношении Осипчука. На вопрос, что молодой человек при этом чувствовал, коротко ответил: «Унижение».

— Барановский бил меня резиновой палкой, — говорит Андрей Осипчук и по просьбе гособвинителя рассказывает еще один случай, связанный с наручниками:

— Завалил меня и надел наручники.

В обвинении указано, что это было «не менее двух минут». Уже не первый раз на суде звучит, что во время отжиманий в противогазе одному из солдат стало плохо.

С Александром Коржичем у Осипчука не было близких дружеских отношений, он запомнил случай, когда обвиняемый Антон Важевич требовал у Коржича «килограмм сегментов».

— Что это такое? — спрашивает судья.

— Мы так называем вафли с начинкой, — отвечает потерпевший.

Осипчук жаловался сержанту Барановскому на дедовщину.

— И что сделал обвиняемый? — спрашивает один из адвокатов у потерпевшего.

— Записал выговор в личное дело, — отвечает Андрей Осипчук.

После этих слов другие потерпевшие солдаты засмеялись.


Обвиняемый Скуратович

— Ко мне применялось насилие практически через день, Важевич бил, говорил, что бешу его. Все уже знали, что Важевич меня постоянно бьет, как-то к нему подошел Барановский и спросил: «Ты чего трогаешь моего кабана?». Они отошли в сторону, потом ко мне подбежал Важевич и сказал, что из-за меня его ударил Барановский, и после этого Важевич меня меня тоже ударил, — рассказывал в Следственном комитете во время предварительного расследования Андрей Осипчук.

После допроса Осипчука суд перешел к другому потерпевшему — Валерию Квиткевичу. Он служил в 3-й учебной танковой роте, кровати Квиткевича и Коржича стояли рядом. На предложение рассказать про дедовщину в армии, Квиткевич был немногословен:

— Выкуп мобильного телефона.

После чего прокурор стал зачитывать материалы уголовного дела. В них сказано, Квиткевич неоднократно покупал для Скуратовича продукты: кофе, сигареты, пирожное, палку колбасы. Сумма таких передач в среднем была 1−2 рубля. Кроме того, Евгений Барановский не раз ударил солдата. Один раз за то, что Квиткевич отказался дать ему сигарету. Денежное довольствие как военнослужащего у Валерия Квиткевича было 10 рублей в месяц.

— Для вас суммы в 1−1,5 рублей, которые вы тратили на обвиняемых, были ощутимы? — интересуется прокурор у потерпевшего.

— Да.

Всего обвиняемому Барановскому солдат передал 200 рублей. Самоубийство Александра Коржича потерпевший после трагедии комментировал следователям: 

— Ничего не предвещало такое.

Он добавил, Коржич выглядел как психически больной человек, поэтому его поместили в медроту и взяли под охрану.

Напомним, за доведение до самоубийства Александра Коржича судят сержантов Евгения Барановского, Егора Скуратовича, Антона Важевича. Свою вину они признали частично и от дачи показаний пока отказались. Потерпевшая Светлана Коржич не согласна ни с версией следователей о самоубийстве, ни с тем, что на скамье подсудимых оказались только эти военнослужащие.

— Все шло нормально, пока ставки не возросли. Это не защитники отечества, а преступная группировка. Я почему-то не вижу здесь офицерского состава, — рассказывала в суде Светлана Коржич.

По ее словам, каждую неделю она высылала в армию сыну 50 рублей, затем эта сумма требовалась уже ежедневно.

Тело Александра Коржича с майкой на голове и связанными шнурками было найдено 3 октября 2017 года. Мама рядового почти год настаивает на версии убийства сына. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский областной суд продолжает допрос потерпевших солдат по делу Коржича. Правда, не все они считают, что пострадали от дедовщины.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларусь по двустороннему безвизовому режиму прилетели первые китайские туристы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика