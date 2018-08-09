В госпрограмму развития аграрного бизнеса до 2020 года включены новые инвестпроекты

Скорректирована госпрограмма развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы.

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 августа 2018 года №588, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства. В частности, в нее включены инвестпроекты, финансируемые за счет ресурсов Банка развития, на общую сумму 12,08 млн. руб. Это проекты РУП «Белоруснефть-Особино», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», создание инновационного племенного центра по разведению коз и производству новых молочных продуктов в фермерском хозяйстве «ДАК» Дзержинского района. Постановление вступает в силу со дня его принятия.



