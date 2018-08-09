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В госпрограмму развития аграрного бизнеса до 2020 года включены новые инвестпроекты
10.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Скорректирована госпрограмма развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы.
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Скорректирована госпрограмма развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 августа 2018 года №588,...
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