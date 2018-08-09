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Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем
10.08.2018 21:10 — Новости Общества | БT
Безвизовый режим касается частных и туристических поездок, а также бизнес-командировок. Однако виза потребуется, если планируется учебная или профессиональная деятельность.
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Сегодняшний день станет еще одной важной датой, которая сближает Беларусь и Китай. Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между странами. Белорусы смогут...
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