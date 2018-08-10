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Лукашенко: Нас еще Бог бережет за счет этой "диктатуры" и авторитаризма, за что нас критикуют

10.08.2018 18:23 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 10 августа. Александр Лукашенко высоко оценил итоги проведенной реконструкции Гомельской областной детской клинической больницы. Об этом он заявил 10 августа, общаясь с жителями города, сообщает пресс-служба президента.

"Построили дворец, иначе не скажешь. Высочайшие технологии, прекрасная больница", — заявил глава государства.

Лукашенко отметил, что подобные центры созданы в каждой области и первоначально был предложен проект по строительству этой больницы за городом, однако поручил реконструировать и расширить этот комплекс именно в самом областном центре. "Сегодня получился прекрасный квартал с внутренним садиком", — сказал он.

"Не жалко. Это для наших детей. Что они там творят... (в плане высокого уровня медицинского обслуживания). И это же не в Минске в центре "Мать и дитя", а в областном центре", — подчеркнул белорусский руководитель.

Во время общения с жителями Гомеля глава государства также акцентировал внимание на важности обеспечения высокого качества медицинских услуг с учетом современных экологических вызовов, даже без учета чернобыльской проблематики. "Особенно в Европе, в России, Украине и т. д. Нас еще Бог бережет за счет этой "диктатуры" и авторитаризма, за что нас критикуют, — сказал Лукашенко. — Но экология ухудшается, и дети не все рождаются без патологии".

Лукашенко посетил различные корпуса и блоки больницы, ознакомился с уровнем оказания медицинской помощи, пообщался с медперсоналом и родителями маленьких пациентов. Как заверили главу государства, потенциала больницы достаточно для качественного охвата необходимой медпомощью не только жителей областного центра, но и всего региона. "Главное, чтобы это было оптимально и мы охватывали помощью всех детишек. На детях же экономить не будешь", — подчеркнул глава государства.

Он поручил оперативнее решить ряд организационных вопросов, поручив взять их на контроль руководству Гомельской области. Особенно это касается укомплектования лечебного учреждения медицинским персоналом, которого должно быть столько, сколько это действительно необходимо с учетом наличия в больнице современного оборудования и технологий. Соответственно предъявляются и повышенные требования к квалификации медработников. "Надо считать деньги везде и отдавать туда, где они необходимы, — на детей тратить", — отметил глава государства.

Лукашенко также поручил оперативно устранить и некоторые недоработки по оснащению больницы самым современным оборудованием и техникой, часть из которых пока еще не поставлена. "Это должен быть суперцентр, и оборудование должно соответствовать", — заявил он.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Минск, 10 августа. Александр Лукашенко высоко оценил итоги проведенной реконструкции Гомельской областной детской клинической больницы. Об этом он заявил 10...
 
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