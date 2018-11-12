Самые меткие — борисовчане

Недавно сотрудники подразделений Департамента охраны Минской области собрались на стрельбище вблизи деревни Каменка Смолевичского района для того, чтобы посоревноваться за право подняться на одну из призовых ступеней пьедестала почета чемпионата Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь по стрельбе из табельного оружия. На звание самого меткого претендовали 69 участников и 24 команды. В программу соревнований были включены упражнения с применением как пистолета Макарова, так и автомата Калашникова.

Нешуточная борьба развернулась среди участников, пули в буквальном смысле летели со свистом в сторону мишеней. Каждый из стрелков составил своим соперникам более чем достойную конкуренцию. Но все же после подсчета количества набранных баллов были определены победители.

В результате упорнейшей борьбы в общекомандном зачете борисовчане получили звание самых метких, и команда Борисовского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь заслужено заняла первое место. Второе место – Солигорский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Третье место – Дзержинский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь. В личном зачете сотрудники Борисовского отдела охраны показали лучшие результаты, первое место по стрельбе из пистолета Макарова среди мужчин занял милиционер роты милиции прапорщик милиции Дмитрий Херовец, второе место – инструктор по физической подготовке группы кадров прапорщик милиции Артур Ляпич. Среди

женщин лучшие результаты показала милиционер роты милиции сержант милиции Юлия Игнатович.

Олег Траченко, начальник Борисовского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, подполковник милиции