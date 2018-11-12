﻿ Самые меткие — борисовчане. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самые меткие — борисовчане

10.08.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Недавно сотрудники подразделений Департамента охраны Минской области собрались на стрельбище вблизи деревни Каменка Смолевичского района для того, чтобы посоревноваться за право подняться на одну из призовых ступеней пьедестала почета чемпионата Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь по стрельбе из табельного оружия. На звание самого меткого претендовали 69 участников и 24 команды. В программу соревнований были включены упражнения с применением как пистолета Макарова, так и автомата Калашникова.
Нешуточная борьба развернулась среди участников, пули в буквальном смысле летели со свистом в сторону мишеней. Каждый из стрелков составил своим соперникам более чем достойную конкуренцию. Но все же после подсчета количества набранных баллов были определены победители.
В результате упорнейшей борьбы в общекомандном зачете борисовчане получили звание самых метких, и команда Борисовского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь заслужено заняла первое место. Второе место – Солигорский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Третье место – Дзержинский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь. В личном зачете сотрудники Борисовского отдела охраны показали лучшие результаты, первое место по стрельбе из пистолета Макарова среди мужчин занял милиционер роты милиции прапорщик милиции Дмитрий Херовец, второе место – инструктор по физической подготовке группы кадров прапорщик милиции Артур Ляпич. Среди
женщин лучшие результаты показала милиционер роты милиции сержант милиции Юлия Игнатович.

Олег Траченко, начальник Борисовского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, подполковник милиции

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно сотрудники подразделений Департамента охраны Минской области собрались на стрельбище вблизи деревни Каменка Смолевичского района для того, чтобы...
 
Новости дня
Новости общества
 
На диагностических станциях г. Березы 28 июля была организована социальная акция «15 лет проходим гостехосмотр вместе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Новости Общества)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика