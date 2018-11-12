Стройтрест № 21: как все начиналось…

Совет Министров Белорусской ССР распоряжением от 4 января 1962 года разрешил Министерству строительства БССР организовать для строительства Белорусского автозавода, промышленных предприятий в г. Борисове и других объектов в северо-восточной части Минской области трест в г. Борисове

и присвоил ему наименование — строительный трест №21.

Основными задачами треста являлись: производство общестроительных и строительно-монтажных работ по строительству промышленных предприятий, объектов Министерства сельского хозяйства БССР.

Для выполнения возложенных на трест задач в составе треста действовали на началах хозяйственного расчета: строительное управление №28 г. Борисова, СУ-30 г. Жодино, хозрасчетный участок механизации, завод сборного железобетона, контора снабжения, жилищно-коммунальная контора, проектно-сметная группа и строительная лаборатория.

В соответствии с приказом по Министерству строительства БССР №6 от 15 января 1962 г. главным инженером строительного треста №21 был назначен В. Старцев. А согласно министерскому приказу №13 от 18 января 1962 г. главным бухгалтером стройтреста №21 был назначен С.И. Костенко.

По состоянию на 01.01.1963 г. среднесписочная численность работающих в тресте, занятых на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах, составляла 1140 человек, ИТР – 117 человек.

Уже в первом полугодии 1962 года было подано 71 рационализаторское предложение, из которых 44 внедрены в производство. Ряд рационализаторских предложений представлял интерес не только для треста №21, но и для строительных организаций БССР.

В тресте №21 г. Борисова была создана машина по выгрузке цемента, приспособление для вытягивания арматуры, внедрена комплексная механизация по монтажу сборных конструкций, решены инженерные вопросы замены некоторых конструкций зданий (из приказа №135 от 07.08.1962 г. управляющего трестом №21 В. Старцева).

В 1962 - 1965 годах строительным трестом №21 были введены в действие следующие объекты строительства и производственные мощности: Белорусский автозавод (корпус рам и платформ, теплотрасса от Смолевичской ГРЭС, общежитие на 276 человек, столовая, детсад-ясли); Борисовский завод автотракторного электрооборудования (корпус №2 с бытовками); авторемзавод г. Борисова (главный корпус); деревообрабатывающий комбинат г. Борисова (стружечный цех); электросушилка элеватора на мелькомбинате №18 г. Борисова; совхоз «Лошница» (коровник); совхоз «Старо-Борисов» (телятник); районный Дом культуры в г.п. Смолевичи; средняя школа в г. Борисове на 964 места; семилетняя школа в д. Крайск, Гайно Логойского района, музыкальная школа в г. Борисове; райбольница в г.п. Смолевичи; гостиница в г. Борисове на 153 места; цех безалкогольных напитков в г. Борисове; кинотеатр в г. Жодино на 400 мест; поликлиника на 500 посещений (2-я поликлиника г. Борисова) и др. И все это дело рук строителей — из главной строительной организации г. Борисова.

Шли годы… И главная строительная организация региона расширяла свою деятельность. Хотя основным регионом деятельности строительного треста №21 оставались города Борисов, Жодино, Борисовский, Березинский и Крупский районы, также выполнялись строительно-монтажные работы на объектах в поселке Лесное Витебской области и городе Минске.

На основании приказа Минского территориального фонда государственного имущества от 31.12.2004 г. №34 Республиканское унитарное предприятие «Строительный трест №21» было преобразовано в открытое акционерное общество «Строительный трест №21», зарегистрированное решением Минского облисполкома от 31.03.2005 г. №267 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время силами ОАО «Строительный трест №21» строятся, в основном, объекты жилья в городах и сельской местности, производится реконструкция промышленных объектов, ведутся работы по текущему ремонту.

Преимуществом треста является наличие коллектива опытных строителей, рабочих и ИТР, большая производственная база, четкая организация производственного процесса. Практически все инженерно-технические работники и работники управления имеют высшее образование и большой опыт работы. Службы аппарата управления оснащены современной техникой и программными продуктами.

Профессия строителя в широком понимании — это профессия человека созидающего, приносящего обществу огромную пользу, чей труд воплощен в поистине материальном наследии. Недаром существует чисто мужская заповедь: «Посадить дерево, вырастить сына и построить дом».

Всех строителей поздравляем с профессиональным праздником! Пусть ваш труд всегда будет востребован, по достоинству оценен. Пусть он всегда приносит вам удовольствие! Пусть в жизни будет все ровно, гладко и не пыльно. Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка! Пусть инструмент будет точным и качественным,

материалы — лучшими, а работа складывается и принимается великолепно и легко!

И. КУХАРЕНКО, зав. отделом использования и публикации документов учреждения «Зональный государственный архив в г. Борисове»