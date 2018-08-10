Споры с Россией, дефицит работников, очередь в секонд-хенд и мода на грубые миски - все за вчера

Доброе утро!

Вчера накал страстей по «делу БЕЛТА» наконец-то сбавил обороты. Днем были освобождены последние из задержанных журналистов . Конечно, впереди продолжение расследования, и очень хочется надеяться, что здравый смысл восторжествует. Наш политический обозреватель Артем Шрайбман попытался разобраться , с тем, какие последствия может иметь «дело БЕЛТА». Впереди выходные и всем нам нужно отдохнуть, но перед этим — порция самых важных новостей прошедшего дня.





ВАЖНОЕ

Мы снова спорим с восточными соседями. «Россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю», — заявил белорусский президент во время визита на Гомсельмаш. По словам Александра Лукашенко, «они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию».

Россия же тем временем собирается ограничить поставки нефти в Беларусь из-за реэкспорта. Это произойдет в четвертом квартале. А через год нас ждет суд с Россией в Гааге : будут рассматривать дело о «троллейбусном депо». Напомним, компания «Манолиум Процессинг» построила в Минске троллейбусное депо, но не получила за него компенсацию. Как считали белорусские власти — ввиду срыва реализации инвестдоговора по возведению в центре Минска многофункционального комплекса.

Вчера произошло еще одно освобождение: из зала суда Фрунзенского района вышел на свободу известный белорусский продюсер, музыкант, актер и бизнесмен Виталий Новиков. Под стражей он провел 2 года и 6 месяцев.

Власти составили список льготников , которым не нужно будет платить коммуналку по полным тарифам, даже если они не работают. Среди прочих, в него попали например, те, кто ухаживает за детьми до 7 лет или взрослыми нетрудоспособными гражданами. Словом, кто попадет под декрет№ 1 вообще непонятно, особенно на фоне новостей о рекордном дефиците работников .





Затишье на валютном рынке сменилось падением курса российского рубля до минимума с ноября 2016 года. Поговорили с экспертами о том, к чему это может привести и нужно ли бежать в обменник.

ПОПУЛЯРНОЕ

Продолжаем следить за громких делом о дедовщине в белорусской армии. Суд продолжил допрос пострадавших . Но, как оказалось, не все они считают, что пострадали от дедовщины. А еще солдаты рассказали в суде, как себя чувствовал Саша Коржич в последние дни перед смертью. «Есть боязнь смерти. Сажусь в танк и боюсь, что умру». Никого он не называл, ни на кого не указывал. Может, это само чувство появилось", — говорит один из потерпевших по делу.





Бюджетные футболисты из Минска бьют мытых из Санкт-Петербурга, предложение снять фильм про героический успех динамовцев, а также поддержка тренера питерцев Сергея Семака — сы собрали выдержки из отзывов российских СМИ о разгромном матче «Динамо» и «Зенита». Высказался о матче и президент Лукашенко : мол, «приехали с распальцовкой и недооценили минчан». Фанаты «Зенита», кстати, материли белорусскую милицию и распевали песни «Ленинграда» во время своего шествия — что творилось на улице, смотрите в нашем видео .

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В прошлые выходные в Минск на фестиваль «Рок за Бобров» приезжал Noize MC. Он отыграл часовой сет, а после остался на Боровой дать интервью и послушать других артистов. Пообщались с Иваном Алексеевым в шатре-гримерке после выступления. О том, как часто он бывает в Беларуси, какое воспоминание о Минске и Витебске врезалось в память и что думает о Монеточке и ситуации с Земфирой — в нашем материале .

А еще посмотрите, что творилось в Гродно : там вчера открылся самый крупный секонд-хэнд, но очередь в него люди начали занимать еще вечером, а к открытию набралось аж 200 человек!





Если же вы хотите провести выходные не в очереди, а за каким-то более приятными занятиями, вот вам наша подборка концертов и прочих активностей . Но перед тем как строить планы, сверьтесь с прогнозом погоды .

Все новости пятницы, 10 августа

Кстати, знаете ли вы, что самую модную еду теперь подают не на фарфоре, не на изящных досках, а в нарочито грубоватых мисках, или, как их называют на английский манер, — в боулах (от bowl). И даже на последней королевской свадьбе — принца Гарри и Меган Маркл — фрикасе из фермерской курочки со сморчками и луком-пореем, главное горячее блюдо, тоже сервировали в боулах. И вот как они выглядят . Легких и вкусных выходных вам!

Ваша редакция