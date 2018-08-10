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В Бресте начали применять оригинальные технологии ликвидации неприятных запахов

11.08.2018 10:34 — Новости Общества | Tut.by  
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По завершении реконструкции в 2019 году очистные сооружения в Бресте предстанут в совершенно ином виде. Система автоматизации, к примеру, позволит управлять всеми технологическими процессами из единого центра — диспетчерской. Но кое-что станет хорошо заметно и визуально. Сверху будут четко вырисовываться шесть больших голубых куполов с 36-ю «лепестками» размером 700 «квадратов» каждый. Это важная составляющая работы, которая отразится на экологии города, пишет "Вечерний Брест".


Фото: Вечерний Брест

Такое решение проблемы неприятных запахов предложили «Брестводоканал» и генподрядчик — чешская компания «Метростав». Впрочем, купола могли быть и другого цвета — красные, к примеру. Но выбор сделан в пользу «фирменного» цвета «Брестводоканала».

Рассказывает начальник очистных сооружений Руслан Рапин:

— За год после начала нового этапа реконструкции очистных сооружений выполнен очень большой объем работы. Все идет по графику, при ритмичном финансировании. Изменился комплекс механической очистки: построено здание (там сейчас ведутся отделочные работы), новые песколовки, приемные камеры, подведены трубопроводы. Появились также один новый аэротенк и два вторичных отстойника. Строится новый выпускной коллектор. Проведены работы по восстановлению и защите бетона на двух первичных отстойниках. Один из них уже полностью накрыт куполом.

Специалист поясняет, что это новый для Беларуси опыт ликвидации неприятных запахов. Специфика Бреста в том, что очистные сооружения были построены в 1969 году практически в центре города, при том что роза ветров непостоянная. И основным источником проблемы являются именно первичные отстойники — открытые емкости со сточными водами (площадь их немалая). Переносить очистные подальше от города не сочли оптимальным. Искали решение, изучали опыт других стран.

Выбор был сделан в пользу сегментов в форме куполов, которыми накрываются эти емкости. Принцип работы такой: все герметично закрыто, внутри отстойника трубопроводы для отвода воздуха. Собранный под куполами воздух подается на фильтры очистки. Их два: один будет собирать воздух из здания решеток, приемной камеры и песколовок, а второй — из первичных отстойников.

«Теперь будет подбираться соответствующее оборудование, — говорит Руслан Рапин. — На отстойнике, который уже накрыт, сделаны замеры по всем «вредным» показателям запахов. Исходя из этих данных будет осуществляться комплектация: элементы вентиляции, трубопроводы, собственно фильтры.

Как можно отфильтровать запах?..

— Такой опыт есть в Европе, похожая технология применяется и на брестском мусороперерабатывающем заводе. В бетонное сооружение с подведенными трубопроводами загружается древесная щепа, которая периодически увлажняется. Весь воздух проходит через нее.

Кстати, в 2017 году специалисты «Брестводоканала» уже использовали щепу в качестве фильтра. До этого все было открыто: приемная камера, песколовки, подводящие лотки. Все, что смогли, накрыли (кроме первичных отстойников), и весь воздух провели через биофильтры. Сейчас ждем: что предложит проект для фильтрации, основываясь на данных замеров? Вариантов много: озонирование, щепа, кокосовая стружка…

Голубыми куполами из стеклопластика будут накрываться все шесть первичных отстойников. С инженерной точки зрения это интересное и довольно сложное покрытие. Есть оборудование, которое крутится и собирает оседающий внизу осадок (он откачивается потом на мусороперерабатывающий завод). А значит, и крышка должна быть подвижная. Уже теперь на накрытом отстойнике можно наблюдать, как она периодически приходит в движение. В тестовом режиме все работает нормально, на днях начнется монтаж оборудования на втором отстойнике. До конца года, по словам специалистов «Брестводоканала», будут накрыты три отстойника. С высоты это будет смотреться достаточно эффектно. Но главное, удастся победить застарелую проблему, и воздух в городе станет чище.

Все работы выполняет генподрядчик — выигравшая в международном тендере чешская компания «Метростав». На субподрядных работах заняты ООО «Продом» (г. Брест), «Брестспецмонтажстрой-249» и гомельская фирма «Гефлис» (поставка и монтаж большой части оборудования).

Герметичное покрытие первичных отстойников — финансово емкая часть работы по проекту «Беларусь: экологический инфраструктурный проект — 1-й этап, реконструкция очистных сооружений канализации г. Бреста». Напомним, что он реализуется на средства кредита и грантов международных финансовых организаций (Северный инвестиционный банк, Экологическое партнерство северного измерения, Шведское агентство международного развития, Европейский банк реконструкции и развития).

 
Теги: Брест
 
 
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По завершении реконструкции в 2019 году очистные сооружения в Бресте предстанут в совершенно ином виде.
 
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