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Таможенники изъяли у Украинца бус за 30 литров контрабандного топлива
11.08.2018 10:28 — Новости Общества | Tut.by
С начала года должностными брестские таможеники пресекли 120 попыток незаконного вывоза топлива,
Контрабанду водители провозили, в "расширенных" топливных баках и тайниках. Так, 41-летний гражданин Украины при выезде из Беларуси на микроавтобусе Mercedes-Bemz пытался переместить в пластиковых бутылках свыше 30 литров дизельного топлива, приспособив для его сокрытия конструктивную полость автономного отопителя салона автомобиля.
В связи с сокрытием товара в тайнике, микроавтобус 2001 года выпуска изъят до решения суда.
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Украинец пытался переместить в пластиковых бутылках свыше 30 литров дизельного топлива, приспособив для его сокрытия конструктивную полость автономного...
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