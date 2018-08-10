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Таможенники изъяли у Украинца бус за 30 литров контрабандного топлива

11.08.2018 10:28 — Новости Общества | Tut.by  
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С начала года должностными брестские таможеники пресекли 120 попыток незаконного вывоза топлива, сообщает "Брестская таможня". 


Фото: Брестская таможня

Контрабанду водители провозили, в "расширенных" топливных баках и тайниках. Так, 41-летний гражданин Украины при выезде из Беларуси на микроавтобусе Mercedes-Bemz пытался переместить в пластиковых бутылках свыше 30 литров дизельного топлива, приспособив для его сокрытия конструктивную полость автономного отопителя салона автомобиля.

В связи с сокрытием товара в тайнике, микроавтобус 2001 года выпуска изъят до решения суда. 

 
 
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Украинец пытался переместить в пластиковых бутылках свыше 30 литров дизельного топлива, приспособив для его сокрытия конструктивную полость автономного...
 
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