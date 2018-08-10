Таможенники изъяли у Украинца бус за 30 литров контрабандного топлива

С начала года должностными брестские таможеники пресекли 120 попыток незаконного вывоза топлива, сообщает "Брестская таможня".



Фото: Брестская таможня

Контрабанду водители провозили, в "расширенных" топливных баках и тайниках. Так, 41-летний гражданин Украины при выезде из Беларуси на микроавтобусе Mercedes-Bemz пытался переместить в пластиковых бутылках свыше 30 литров дизельного топлива, приспособив для его сокрытия конструктивную полость автономного отопителя салона автомобиля.

В связи с сокрытием товара в тайнике, микроавтобус 2001 года выпуска изъят до решения суда.