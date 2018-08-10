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С 1 августа по 15 сентября проходит республиканская благотворительная акция «В школу с добрым сердцем»

11.08.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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С 1 августа по 15 сентября проходит республиканская благотворительная акция «В школу с добрым сердцем». В нашем районе организатор этой акции — Глусский райком общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Как рассказала редакции специалист районного комитета ОО «БРСМ» Анна Мартынова, волонтерские отряды движения «Доброе сердце» планируют провести сбор канцелярских и спортивных принадлежностей, других необходимых для подготовки к новому учебному году вещей для детей из многодетных, неполных и  оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также для детских социальных учреждений.

Районный комитет ОО «БРСМ» приглашает всех глусчан присоединиться к благотворительной акции. Пункты по сбору канцелярских принадлежностей будут организованы волонтерами по средам на Центральном рынке. Также неравнодушные жители нашего горпоселка и района могут приносить канцтовары и другие школьные принадлежности в районный комитет БРСМ по адресу: Глуск, ул. Кирова, 16, третий этаж, кабинет 53.

О. ЯНУШЕВСКАЯ

 
 
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С 1 августа по 15 сентября проходит республиканская благотворительная акция «В школу с добрым сердцем». В нашем районе организатор этой акции — Глусский райком...
 
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