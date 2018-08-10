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В Беларуси стартует сезон охоты на пернатых. Что нужно знать о правилах безопасности

11.08.2018 13:17 — Новости Общества | БелТА  
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11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летне-осенний сезон охоты на пернатых в Беларуси открывается с 11 августа. О том, какие документы должны иметь при себе охотники, штрафах за незаконную добычу и правилах безопасности БЕЛТА рассказали в Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

С 11 августа в Беларуси можно охотиться на водоплавающую и болотную дичь (кроме гусей), а также вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана. "Охота разрешена в светлое время суток - из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов (без двигателей либо с выключенными двигателями). Разрешается использование гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, применение охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых. Допускается безружейная охота с ловчими птицами", - пояснили специалисты. Они обратили внимание, что перечень разрешенной к добыче водоплавающей и болотной дичи дополнился гоголем и свиязью. При этом на некоторые виды пернатых охота пока запрещена. Например, на белую большую цаплю - до 25 сентября. Только с 1 сентября будет разрешено добывать рябчика и серую куропатку, а с 15 сентября - гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого и канадскую казарку. Продлится летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь до 9 декабря.

С собой у охотников должны быть действительное госудостоверение на право охоты (с отметкой об уплате госпошлины или квитанцию о ее уплате), охотничью путевку, разрешение на ношение оружия, регистрационные документы на охотничьих собак или ловчих птиц.

В Госинспекции подчеркнули, что охотники должны неукоснительно соблюдать правила безопасности. "В лесах и у водоемов находятся отдыхающие, рыбаки и грибники. Никто из них не должен попасть под выстрелы. Охотникам запрещается стрелять в направлении людей, сельхозживотных, транспортных средств и населенных пунктов, расположенных менее чем в полукилометре. Запрещена стрельба на шум, шорох, по неясно видимой цели или в условиях плохой видимости - в сумерках, против солнца, в тумане. В условиях ограниченной видимости нельзя стрелять по взлетающей птице, находящейся ниже 2,5 м. При охоте с лодки под запретом стрельба через гребцов или других охотников в судне", - напомнили в ведомстве. Практика показывает, что невыполнение этих требований служит основной причиной несчастных случаев на охоте, в том числе и гибели людей. За нарушение правил безопасности охоты виновному грозит штраф в размере до 40 базовых величин (Br980) или лишение права охоты.

Незаконная добыча диких животных влечет административную (ч.1 ст.15.37 КоАП) или уголовную (ст.282 УК) ответственность, а также обязанность возмещения причиненного природе вреда. В дни открытия сезона Госинспекция будет работать в усиленном режиме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летне-осенний сезон охоты на пернатых в Беларуси открывается с 11 августа. О том, какие документы должны иметь при себе охотники,...
 
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