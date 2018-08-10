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В леса Бобруйского, Костюковичского и Кировского районов ходить пока нельзя - опасность пожаров

11.08.2018 14:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Леса Бобруйского, Костюковичского и Кировского районов ограничили для посещения из-за 4 класса пожароопасности. Такие меры сохраняются пока не пойдут устойчивые дожди.

Во время запрета нельзя находится в лесах и заезжать туда на личном транспорте. За нарушения правил предусмотрены штрафы до 25 базовых величин.

С начала 2018 года к административной ответственности привлечены 66 человек. Лесная охрана и другие службы сейчас постоянно патрулируют лес. Помогают предотвратить пожары 96 камер фотофиксации и квадрокоптеры, которыми оснастили все лесхозы региона. Во время нынешнего пожароопасного периода уже случились более 30 пожаров в лесах и выгорело почти 50 га. Это значительно больше, чем в прошлом году, сказали в областном лесообъединении.

 
 
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Из-за пожароопасной ситуации в лес нельзя заходить, заезжать на транспорте. Нарушителей штрафуют.
 
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