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В леса Бобруйского, Костюковичского и Кировского районов ходить пока нельзя - опасность пожаров
11.08.2018 14:19 — Новости Общества | Tut.by
Леса Бобруйского, Костюковичского и Кировского районов ограничили для посещения из-за 4 класса пожароопасности. Такие меры сохраняются пока не пойдут устойчивые дожди.
Во время запрета нельзя находится в лесах и заезжать туда на личном транспорте. За нарушения правил предусмотрены штрафы до 25 базовых величин.
С начала 2018 года к административной ответственности привлечены 66 человек. Лесная охрана и другие службы сейчас постоянно патрулируют лес. Помогают предотвратить пожары 96 камер фотофиксации и квадрокоптеры, которыми оснастили все лесхозы региона. Во время нынешнего пожароопасного периода уже случились более 30 пожаров в лесах и выгорело почти 50 га. Это значительно больше, чем в прошлом году, сказали в областном лесообъединении.
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Из-за пожароопасной ситуации в лес нельзя заходить, заезжать на транспорте. Нарушителей штрафуют.
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