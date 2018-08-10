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Митрополита Павла в Гомеле встречали ковром из цветов
11.08.2018 15:43 — Новости Общества | Tut.by
Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси 11 августа посетил Гомель. Здесь проходили религиозные празднества в память преподобной Манефы Гомельской — 100-летию со дня ее рождения.
В кафедральном Петропавловском соборе состоялась божественная литургия. В ней, помимо церковных иерархов и множества священников, а также сотен верующих, участвовали местные чиновники.
Для православного иерарха гомельские верующие подготовили дорожку-ковер из живых цветов, длиной около ста метров.
Митрополит Павел освятил строящийся храм в честь священномученика Алексия Лельчицкого в Гомеле по улице Добрушской.
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Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси 11 августа посетил Гомель. Здесь проходили религиозные празднества в память преподобной...
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