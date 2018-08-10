Митрополита Павла в Гомеле встречали ковром из цветов

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси 11 августа посетил Гомель. Здесь проходили религиозные празднества в память преподобной Манефы Гомельской — 100-летию со дня ее рождения.





В кафедральном Петропавловском соборе состоялась божественная литургия. В ней, помимо церковных иерархов и множества священников, а также сотен верующих, участвовали местные чиновники.





Для православного иерарха гомельские верующие подготовили дорожку-ковер из живых цветов, длиной около ста метров.





Митрополит Павел освятил строящийся храм в честь священномученика Алексия Лельчицкого в Гомеле по улице Добрушской.







