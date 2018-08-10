Снова штурмовали. В Гродно открыли один из самых больших секонд-хендов в Беларуси

Никогда такого не было и вот опять. В Гродно открылся один из самых больших секонд-хендов в Беларуси. Уже за несколько часов до открытия перед дверями нового магазина собралась толпа людей. Большинство — молодые ребята, которые пришли сюда, по их словам, «урвать модную шмотку за копейки».





Вчера, в пятницу, 10 августа, в городе также открылся крупный секонд-хенд . Двери магазина тогда чуть ли не штурмовали. Здесь же все было спокойнее, однако за полчаса до открытия около дверей собралась внушительная толпа людей.

— Как же они туда все войдут? Двери надо открыть все или милицию вызвать, — говорит одна из женщин. — Смотрите, сколько народа!

И правда, людей все прибывало, молодежь начала штурмовать вход. Администратор наконец открыл дверь.

Новый магазин дешевой одежды расположился на улице Санаторной в здании бывшего ночного клуба «Alpha Centauri». Площадь магазина — около двух тысяч квадратных метров. По словам супервайзера сети «Мегахенд» Ульяны здесь можно найти не только вещи, бывшие в употребление, но и новые. Также покупателям предложат большой выбор обуви, текстиля для дома и сумок. Есть детская комната и комната отдыха, а также более 30 примерочных.

— Это самый большой магазин в нашей сети и один из самых больших секонд-хендов в Беларуси, — говорит Ульяна.

Ассортимент товаров будет полностью меняться каждые две недели, а скидки будут доходить до 90%. Правда, в день открытия никаких особых подарков или акций в большом магазине не было.









— Смотри, какая куртка клевая. Фирменная, — растягивая слова, говорит один из молодых людей и крутиться перед зеркалом.

— Сколько стоит?

— 43 рубля написано. Ой, дорого. Подожду скидок.

— Ты чего? Это же фирма. Бери!





Подростки еще долго мнутся, рассматривая свои отражения перед зеркалом. Но уходят, так ничего и не купив. Обещают вернуться сюда во время скидок.





Продавцы напоминают ребятам, что завтра будет пополнение товара, так что можно что-то «фирменное урвать».