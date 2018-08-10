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Алесь Беляцкий считает причину задержаний журналистов смехотворной и связывает преследования с предстоящими выборами

11.08.2018 14:34 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 августа. Правозащитник Алесь Беляцкий считает формальную причину последних задержаний журналистов в Беларуси смехотворной и связывает преследования с предстоящими выборами. Об этом правозащитник рассказал в интервью телеканалу "Настоящее время".

"На самом деле мы прекрасно понимаем — есть старая такая советская пословица, — что можно "приколупаться" к столбу. Вот сейчас это и происходит, когда власти, хорошо подготовившись (в первую очередь это спецслужбы, я в этом уверен), начали операцию по запугиванию независимого журналистского сообщества в Беларуси", — отметил Беляцкий.

"Обычно у нас это происходит в преддверии каких-то больших общественно-политических событий. Я лично это связываю с тем, что в следующем году в Беларуси пройдут парламентские, а, возможно, и президентские выборы. И вот эта канонада называется "огонь по информационным независимым источникам", она началась уже сейчас", — сказал правозащитник.

Беляцкий подчеркивает, что формальная причина задержания смехотворна. "Эта статья (ст. 349 УК РБ "Несанкционированный доступ к компьютерной информации") у нас практически никогда не употреблялась в Уголовном кодексе, она была мертвой, по крайней мере, таких случаев мы не знаем. И сейчас мы видим, как почти десятерых журналистов задержали на трое суток, причем практически все они девушки, женщины, и тут тоже есть такой определенный момент", — обратил внимание правозащитник.

По его мнению, несмотря на то, что сама статья относится к разряду так называемых легких, задача властей, конечно же, — посеять страх, панику в журналистском окружении и заставить включиться внутреннего цензора у тех журналистов, которые работают в Беларуси. "И, конечно же, у редакторов, потому что в прицеле этих репрессий на втором плане находятся редакторы или же владельцы информационных агентств", — отметил Беляцкий.

"Не зря Юрия Зиссера, владельца TUT.BY, вызывали на допрос в Следственный комитет. И мне кажется, что очень вероятно, что вторая серия этого непонятного фильма, который мы сейчас смотрим, может касаться непосредственно самих главных редакторов или же владельцев информационных агентств", — продолжил правозащитник.

"В 2017 году начался активный прессинг на независимых журналистов. Десятки административных дел за работу в пользу незарегистрированных масс-медиа в Беларуси свидетельствуют об этом. То, что мы видим сегодня, сейчас, – это просто пик этого сигнала всему журналистскому сообществу со стороны властей. Причем сигнала подлого и сигнала незаконного, сигнала, который нарушает международные обязательства белорусских властей, взятые на себя, в плане гарантии на распространение информации в Беларуси", – подчеркнул Алесь Беляцкий.

Последние преследования журналистов в Беларуси связаны с так называемым делом БелТА, возбужденным по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Наказанием может быть штраф, арест на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

В редакциях независимых СМИ, а также у некоторых журналистов и редакторов прошли обыски. Многие редакторы и журналисты были допрошены и задержаны на разные сроки, некоторые — на несколько суток. Перед освобождением с них взята подписка о неразглашении.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы и США.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 августа. Правозащитник Алесь Беляцкий считает формальную причину последних задержаний журналистов в Беларуси смехотворной и связывает преследования с...
 
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