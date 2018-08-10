11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский философ, публицист и писатель, создатель журнала "Беларуская думка" Владимир Величко умер на 75-м году жизни. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Союзе писателей Беларуси.

В последние годы Владимир Величко работал в редакции журнала "Белая вежа" - органа Союза писателей Союзного государства. Но в истории журналистики суверенной Беларуси он остался прежде всего как создатель общественно-политического и научно-популярного журнала "Беларуская думка", редакцией которого руководил с 1991 по 2007 год. За этот период издание стало одним из самых авторитетных печатных средств массовой информации в стране. На его страницах публиковались и аналитические материалы по важнейшим социально-экономическим вопросам, актуальные научные статьи, яркая публицистика. С 2007 года редакция журнала стала структурным подразделением УП "БелТА".

"Смерть Владимира Павловича Величко - огромная потеря не только для журналистского и писательского сообщества нашей страны, - подчеркнула первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах. - Такие личности составляют гордость белорусского народа. Выдающиеся ум и талант, высокий профессионализм, неординарные человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и авторитет в обществе".

Заслуги Владимира Величко были отмечены и на государственном уровне. Он был удостоен таких званий, как "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь", "Лауреат Государственной премии Республики Беларусь".

Как рассказала Елена Стельмах, Владимир Величко стоял у истоков и такого издания писателей Беларуси и России, как литературно-художественный, духовно-просветительский и научный журнал "Белая вежа", являлся членом правления Союза писателей Беларуси. Он был отмечен авторитетной профессиональной премией Белорусского союза журналистов "Золотое перо", а затем входил в комитет по присуждению этой премии.

Родился Владимир Величко в деревне Мосевичи Пружанского района во время Великой Отечественной войны. Закончил факультет журналистики Белгосуниверситета. Также учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Осваивал целину в Казахстане, трудился в брестской газете "Заря", работал помощником первого секретаря ЦК КПБ Петра Машерова. В 1980-е годы возглавлял коллектив журнала "Коммунист Белоруссии".

Последним творческим достижением Владимира Величко стала книга "Петр Машеров. Беларусь - его песня и слава", увидевшая свет в 2018 году.

По предварительной информации Союза писателей Беларуси, прощание с умершим состоится в Минске в Доме литератора в понедельник, 13 августа.-0-