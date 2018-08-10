Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)





Агрогородок Больтишки принимает этот конкурс молодых семей не в первый раз. Площадкой для веселых испытаний стала территория у местного центра культуры и досуга. Три семьи боролись За право называться самой трудолюбивой и творческой боролись . Агроном и бухгалтер, механизатор и животновод, сторож и педагог — такие профессиональные семейные дуэты сошлись в пяти непростых конкурсах. КСУП «Дотишки» представляли Иван и Ольга Супрановичи, Дмитрий и Анжелика Вельб, от КСУП «Больтшки» — Сергей и Наталья Ярмаловичи.















Более двух с половиной часов шла борьба за титул властелинов села. Конкурсанты наилучшим образом старались представить себя гостям и жюри. Рассказывали о своем домашнем хозяйстве, семейных и кулинарных традициях, увлечениях, пели и читали стихи.































Совсем немного времени было отведено участникам в испытании «Сивка-Бурка». Нужно было последовательно и правильно запрячь и распрячь ездовую лошадь, загрузить и разгрузить воз наполненными мешками. За ошибки в действиях присуждались штрафные баллы. Лошадь Мышка из местного хозяйства терпеливо выносила всю суету вокруг себя.







































Конкурсанты показали свои возможности в роли дровосеков. Супруги пилили бревна, кололи дрова, переносили их и складывали.







































































Проверкой сноровки и ловкости стала сельская спортивная эстафета. Перенести воду с помощью коромысла, осторожно собрать в корзину и донести яйца, максимально быстро наполнить картошкой мешки… Без навыков сельского быта с заданиями было бы трудно справиться!











































Молодые хозяйки продемонстрировали владение молотком в конкурсе «Железная леди», мужчины на глазах у гостей изготавливали разделочные доски.























По итогам всех конкурсных испытаний в лидерах оказалась семья Супранович из Дотишек. Опыт участия в подобных конкурсах у Ивана и Ольги уже есть — в прошлом году они стали третьими на областном этапе проекта «Властелин села». И в этом году районным чемпионам предстоит готовиться к областным соревнованиям.



























Победители и все участники конкурса получили подарки от сектора идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, районной профсоюзной организации работников АПК, районной организации РОО «Белая Русь». Своих специалистов поощрили сельскохозяйственные организации КСУП «Дотишки» и «Больтишки».

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора и Ольги МЕЛЬКО.