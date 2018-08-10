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Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)

11.08.2018 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)

Агрогородок Больтишки принимает этот конкурс молодых семей не в первый раз. Площадкой для веселых испытаний стала территория у местного центра культуры и досуга. Три семьи боролись За право называться самой трудолюбивой и творческой боролись . Агроном и бухгалтер, механизатор и животновод, сторож и педагог — такие профессиональные семейные дуэты сошлись в пяти непростых конкурсах.  КСУП «Дотишки» представляли Иван и Ольга Супрановичи, Дмитрий  и Анжелика  Вельб, от КСУП «Больтшки» — Сергей и Наталья Ярмаловичи.


Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)

Более двух с половиной часов шла борьба за титул властелинов села. Конкурсанты наилучшим образом старались представить себя гостям и жюри. Рассказывали о своем домашнем хозяйстве, семейных и кулинарных традициях, увлечениях, пели и читали стихи.


Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)

Совсем немного времени было отведено участникам в испытании «Сивка-Бурка». Нужно было последовательно и правильно запрячь и распрячь ездовую лошадь, загрузить и разгрузить воз  наполненными мешками. За ошибки в действиях присуждались штрафные баллы. Лошадь Мышка из местного хозяйства терпеливо выносила всю суету вокруг себя.


Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)

Конкурсанты показали свои возможности в роли дровосеков. Супруги пилили бревна, кололи дрова, переносили их и складывали.


Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)

Проверкой сноровки и ловкости стала сельская спортивная эстафета. Перенести воду с помощью коромысла, осторожно собрать в корзину и донести яйца, максимально быстро наполнить картошкой мешки… Без навыков сельского быта с заданиями было бы трудно справиться!


Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)

Молодые хозяйки продемонстрировали владение молотком в конкурсе «Железная леди», мужчины на глазах у гостей изготавливали разделочные доски.


Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)

По итогам всех конкурсных испытаний в лидерах оказалась семья  Супранович из Дотишек. Опыт участия в подобных конкурсах у Ивана и Ольги уже есть — в прошлом году они стали третьими на областном этапе проекта «Властелин села». И в этом году районным чемпионам предстоит готовиться к областным соревнованиям.


Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)
Вороновщина выбрала своего «Властелина села 2018» (Фото)

Победители и все участники конкурса получили подарки от  сектора идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, районной профсоюзной организации работников АПК, районной организации РОО «Белая Русь». Своих специалистов поощрили сельскохозяйственные организации КСУП «Дотишки» и «Больтишки».  

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора и Ольги МЕЛЬКО.

 
 
Ссылка на источник 33
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Агрогородок Больтишки принимает этот конкурс молодых семей не в первый раз. Площадкой для веселых испытаний стала территория у местного центра культуры и досуга....
 
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