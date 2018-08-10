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Движение солидарности "Разам" требует прекратить репрессии против защитников Куропат, профсоюзных лидеров и журналистов

11.08.2018 17:16 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 августа. Движение солидарности "Разам" (не зарегистрировано в Беларуси) требует прекратить репрессии против защитников урочища Куропаты, лидеров независимых профсоюзов и белорусских журналистов.

Сойм движения на заседании 11 августа выразил протест "последним незаконным действиям властей, которые системно проводят репрессии против гражданского общества".

Произошедшие в начале августа аресты на 10 суток сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца и активиста организации "Европейская Беларусь" Максима Винярского, а также вынесение штрафов другим защитникам Куропат, считают в движении, "засвидетельствовали, что власти заинтересованы в существовании развлекательного комплекса в Куропатах. Таким образом, надругательство над памятью невинно убитых во времена сталинских репрессий граждан используется для дальнейшего устрашения белорусского общества".

Организация требует от сегодняшнего правящего режима прекращения репрессий против защитников Куропат и ликвидации "позорного" развлекательного комплекса в урочище.

Свидетельством "возможных масштабных политических репрессий", отмечается в заявлении движения, является судебный процесс против лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. "Мы требуем от властей прекратить позорный политический спектакль и закрыть уголовное дело против профсоюза РЭП", — подчеркивается в документе.

Массовые задержания журналистов, считают в движении, "обозначили конец "стабильности" "последней диктатуры Европы". "Зная, какую негативную реакцию это вызовет не только в белорусском гражданском обществе, но и у влиятельных политиков Запада, власти пошли на этот шаг. Абсурдность самих обвинений не должна заслонить зачистку белорусского информационного пространства, которая и так сильно контролируется нынешней властью", — говорится в документе.

Сойм движения солидарности солидарен со всеми журналистами и редакциями СМИ, пострадавших от последних политических репрессий,  и требует от властей "прекратить издевательство над белорусскими журналистами".
Сергей Королевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 августа. Движение солидарности "Разам" (не зарегистрировано в Беларуси) требует прекратить репрессии против защитников урочища Куропаты, лидеров...
 
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