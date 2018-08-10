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Гражданские кладбища – места в своем роде святые

11.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Здесь покоятся наши предки, и чтить их память, оберегать вечный покой – наш долг. Однако, к сожалению, есть граждане, для которых такие понятия, как долг, совесть и память – пустой звук. Как, например, для тех, кто в ночь с 29 на 30 июля повредил ограждение на гражданском кладбище в аг. Кривск.

Гражданские кладбища – места в своем роде святые

Как пояснил участковый инспектор милиции Михаил Барабанщиков, в ту злополучную ночь неизвестные граждане повредили 26 пролетов и 19 столбиков железобетонного ограждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь – хулиганство. Санкции части первой данной статьи предусматривают наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет в случае, если преступление совершено одним человеком. Если же имело место злостное хулиганство, то есть преступление было совершено группой лиц, злоумышленники могут быть наказаны арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет. На данный момент правоохранительными органами принимаются все меры по розыску граждан, совершивших преступление, отрабатываются подозреваемые.

– Ограждения гражданских кладбищ в сельских населенных пунктах находятся на балансе сельских исполнительных комитетов. Соответственно, установка и их содержание – наша обязанность, на реализацию которой выделяются бюджетные деньги. Данное ограждение, которое было установлено в 2006 году, обошлось бюджету в 63 517 000 неденоминированных рублей, сегодня его стоимость – порядка 6450 рублей. Сумма причиненного ущерба составила 480 руб-лей, а ведь эти средства могли быть использованы на что-то полезное и нужное для населенных пунктов или их жителей. Кроме того, считаю, что проявлено полное неуважение к труду людей, которые вложили силы и время в то, чтобы облагородить место захоронения, где, возможно, покоятся предки злоумышленника или группы злоумышленников, совершивших это, – отметила председатель Кривского сельского Совета депутатов, исполнительного комитета Елена Гарусова.

В ближайшее время будут произведены работы по восстановлению ограждения, но этот поступок, бесспорно, останется в памяти людей надолго. А что думают по данному поводу жители Кривска?

Марина Немченко, помощник председателя по аг. Кривск:
– Нам, местным жителям, больно видеть, как бессовестно можно поступить с местом захоронения наших предков. Тем более, что мы также вносим свою лепту в наведение порядка и благоустройство кладбища, регулярно наводим порядок на могилках. Так почему кто-то должен созидать, а кто-то разрушать?

Наталья Карловская, жительница Кривска:
– Не раз убеждалась, что в жизни работает принцип бумеранга. Зло, причиненное другим людям или обществу, вернется сторицей, тем более, когда речь идет об осквернении места, где покоятся усопшие. Надеюсь, виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание.

Марина КРАСНИК.
Фото автора.

 
 
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