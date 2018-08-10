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Для тех, кому нужна помощь

11.08.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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В Глусском районе сейчас проживает 4 102  пожилых гражданина и 1 115 инвалидов, и эти люди нуждаются в особом внимании и помощи. Такую помощь им оказывает Глусский районный центр социального обслуживания населения. О том, что делается в районе для одиноких и одиноко проживающих пожилых людей и для инвалидов, рассказывает начальник управления по труду, занятости и социальной защите Глусского райисполкома Елена КИРЕЙ.

— Начну с цифр и фактов. Сейчас на учете в Глусском РЦСОН состоит 6 377  граждан. Ежеквартально обновляются банки данных о численности и материально-бытовом положении на 9 ветеранов Великой Отечественной войны, 58 человек из числа лиц, пострадавших от последствий войн, 254 одиноких и  2 473 одиноко проживающих граждан пожилого возраста, 99 одиноких инвалидов I и II группы, не достигших пенсионного возраста. На базе РЦСОН открыто 5 отделений, а в целях приближения услуг к их потребителям в сельской местности создано 4 социальных пункта, один с выездной формой работы.

Нуждающиеся нетрудоспособные граждане обеспечены своевременными доступными и качественными социальными услугами, в том числе на дому, с учетом их индивидуальных потребностей. Причем, отмечу, социальное обслуживание одиноких пожилых граждан и ветеранов организовано не только  по заявительному, но и по выявительному принципу.

Ежегодно проводятся комиссионные обследования материально-бытовых условий жизни названных категорий граждан: осмотры домовладений на исправность печного отопления, электропроводки, наличия автономных пожарных извещателей (АПИ). Так, в текущем году проведено 3 231 такое обследование. Материальная помощь из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь на общую сумму 5,8 тысячи рублей оказана 84 пожилым гражданам и инвалидам.

В текущем году 43 человека получат дополнительную социальную поддержку (ремонт электропроводки, печного отопления, установка АПИ, установка АПИ с выводом сигнала на фасад дома), для этого выделено 12,3 тысячи рублей.

Социальные услуги на дому на данный момент получают 459 человек (каждый второй — в возрасте старше 80 лет), обслуживанием которых занимаются 72 социальных работника. Также получили развитие такие формы социального обслуживания, как «гостевая семья» и «патронатная семья». Пользуется спросом услуга «мастер на час» (оказание женщинам-вдовам помощи в мелком ремонте, ремонте сантехники, электрики, сборе мебели и т. п.), ею воспользовались 44 женщины пожилого возраста. Два года назад в центре соцобслуживания ввели в практику услуги сиделки для тех, кто утратил способность к самообслуживанию и передвижению, сейчас она предоставляется 6 пожилым гражданам.

В отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в этом году социальные услуги получили 49 человек, отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста постоянно посещают 64 человека (32 инвалида, не достигших пожилого возраста, и 32 пожилых гражданина).

Глусский РЦСОН реализует большое количество проектов, позволяющих сделать жизнь пожилых людей и инвалидов более активной и насыщенной. Это создание клубов, кружков по интересам, организация занятий фитнесом. Больше двух лет в отделении дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста работает социальный проект «Волонтер», в первом полугодии текущего года была оказана помощь бытового характера 5 инвалидам и 3 гражданам пожилого возраста. Также два года, с июня 2016-го, действует социальный проект «Протяни руку помощи», за это время организации района оказали инвалидам и пожилым людям помощь на  общую сумму 1,7 тысячи рублей. С мая 2017 года реализовывается социальный проект «Гарденотерапия».

Для ухода за инвалидами и гражданами пожилого возраста в выходной день работает клуб «По заявкам», такой услугой воспользовались 6 семей. Также действует клуб «Надежда», который объединяет 29 инвалидов и их родителей. Компьютерный класс «Всезнайка» посещает 14 инвалидов, трудовую мастерскую  «Вернисаж» — 11. В феврале прошлого года открылась швейная трудовая мастерская, где сейчас занято 13 человек с инвалидностью. За это время пошито 100 комплектов постельного белья, 50 вафельных полотенец, 60 покрывал для проживающих в отделении круглосуточного пребывания. В отделении дневного пребывания ежедневно работает 5 кружков, в них заняты 49 инвалидов. Пожилые люди с удовольствием посещают клубы «Золотые года» и «Православный час», кружки «Здоровье» и «Омега».

Не все знают, что при РЦСОН функционирует салон «Милосердие» — специально оборудованные отдельные помещения центра, предназначенные для сбора, хранения и выдачи нуждающимся гражданам и семьям одежды, обуви, гуманитарной помощи. В первом полугодии такую помощь получили 114 человек.

Также в центре соцобслуживания создан пункт проката средств социальной реабилитации, предназначенный для хранения и выдачи нуждающимся гражданам технических средств социальной реабилитации.

У социально незащищенных граждан пользуются спросом платные транспортные услуги по льготным тарифам, в первом полугодии такой услугой воспользовалось 14 пожилых граждан.

Подготовила Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

 
 
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В Глусском районе сейчас проживает 4 102  пожилых гражданина и 1 115 инвалидов, и эти люди нуждаются в особом внимании и помощи. Такую помощь им оказывает Глусский...
 
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