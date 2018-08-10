Днем 11 августа в тоннеле между станциями «Фрунзенская» и «Немига» прошел небольшой «грязевой дождь». Об этом TUT. BY сообщил один из пассажиров минского метро.

— Мы ехали в третьем вагоне. Состав двигался очень медленно, практически остановился, послышался шум и мы оказались забрызганы грязью, — рассказал очевидец. По словам мужчины, это была «вода с песком и мусором», испачкан был не он один.

Пресс-секретарь минского метрополитена Андрей Дроб сообщил, что все произошло примерно в 14.30 из-за повреждения водопровода на улице Обойной. Его пробила какая-то сторонняя организация, которая вела там ремонтные работы.

Воду оперативно перекрыли, в течение часа все неполадки были устранены.

— Движение поездов при этом не останавливали. Метрополитен работал в штатном режиме, — добавил Андрей Дроб.