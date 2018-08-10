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В пинской больнице скончался пациент. Против дежурного врача возбудили уголовное дело

11.08.2018 20:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Пинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача общей практики по факту неоказания им медпомощи больному.

Врач-терапевт приемного отделения пинской больницы подозревается в том, что во время очередного дежурства в ночь с 11 на 12 февраля без уважительных причин не оказал медицинскую помощь 42-летнему больному, которого доставила в отделение бригада Пинской центральной поликлиники.

В тот же день в палате приемного отделения больной скончался, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбудили после заключения комиссионной судебно-медицинской экспертизы по вопросам выяснения правильности оказания (неоказания) медицинской помощи со стороны медицинских работников Пинской центральной больницы.

 
 
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