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В пинской больнице скончался пациент. Против дежурного врача возбудили уголовное дело
11.08.2018 20:00 — Новости Общества | Tut.by
Пинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача общей практики по факту неоказания им медпомощи больному.
Врач-терапевт приемного отделения пинской больницы подозревается в том, что во время очередного дежурства в ночь с 11 на 12 февраля без уважительных причин не оказал медицинскую помощь 42-летнему больному, которого доставила в отделение бригада Пинской центральной поликлиники.
В тот же день в палате приемного отделения больной скончался,
Уголовное дело возбудили после заключения комиссионной судебно-медицинской экспертизы по вопросам выяснения правильности оказания (неоказания) медицинской помощи со стороны медицинских работников Пинской центральной больницы.
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Прокуратура возбудила уголовное дело.
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