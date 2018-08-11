ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

11.08.2018 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Нынешние выходные в духовной жизни Кореличского и Новогрудского районов ознаменованы важным событием.

С 10 по 12 августа трехдневный общеепархиальный Крестный ход в Свято-Елисеевский Лавришевский монастырь, посвященный 1030-летию Крещения Руси, объединил десятки православных верующих.

Накануне, 10 августа, паломники, после Божественной Литургии в храме святых Апостолов Петра и Павла в Кореличах, отправились по маршруту, которые прошел через населенные пункты Лесок, Заполье, Красное, Погорелье, Жуки, Овстухово, Вирище, Щорсы.

Сегодня, 11 августа, после Божественной Литургии в Свято-Димитриевском храме в Щорсах, участники Крестного хода, идущие из Новогрудка и Корелич, встретились в деревне Лозки и вместе продолжили путь в святую обитель.

По прибытию в Свято-Елисеевский монастырь все отправились на вечернее Богослужение.

Завтра, 12 августа, паломников ожидает Божественная Литургия в Свято-Елисеевском Лавришевском монастыре. Ее совершит Правящий Архиерей в сослужении духовенства Новогрудской епархии. И после трапезы паломники в благостном и возвышенном настроении отправятся домой.

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Фото Марины КОЗЛОВИЧ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нынешние выходные в духовной жизни Кореличского и Новогрудского районов ознаменованы важным событием. С 10 по 12 августа трехдневный общеепархиальный Крестный
 
Новости дня
Новости общества
 
Умер известный белорусский философ и писатель, создатель журнала "Беларуская думка" Владимир Величко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика