Кореличские верующие участвуют в трехдневном епархиальном Крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси

Нынешние выходные в духовной жизни Кореличского и Новогрудского районов ознаменованы важным событием.

С 10 по 12 августа трехдневный общеепархиальный Крестный ход в Свято-Елисеевский Лавришевский монастырь, посвященный 1030-летию Крещения Руси, объединил десятки православных верующих.

Накануне, 10 августа, паломники, после Божественной Литургии в храме святых Апостолов Петра и Павла в Кореличах, отправились по маршруту, которые прошел через населенные пункты Лесок, Заполье, Красное, Погорелье, Жуки, Овстухово, Вирище, Щорсы.

Сегодня, 11 августа, после Божественной Литургии в Свято-Димитриевском храме в Щорсах, участники Крестного хода, идущие из Новогрудка и Корелич, встретились в деревне Лозки и вместе продолжили путь в святую обитель.

По прибытию в Свято-Елисеевский монастырь все отправились на вечернее Богослужение.

Завтра, 12 августа, паломников ожидает Божественная Литургия в Свято-Елисеевском Лавришевском монастыре. Ее совершит Правящий Архиерей в сослужении духовенства Новогрудской епархии. И после трапезы паломники в благостном и возвышенном настроении отправятся домой.





































































Фото Марины КОЗЛОВИЧ