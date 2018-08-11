Где и за сколько почистят салон машины в Витебске. Обзор TUT

TUT.BY подсчитал, во сколько в Витебске обойдется придать привлекательный вид машине. В прошлом обзоре изучили цены на мойку и наведение внешнего лоска. В новой статье узнали расценки на профессиональную химчистку для авто.



Фото: giftcard.md

По нашим расчетам, полный комплекс очистки салона авто (потолок, двери, пол и сиденья) в Витебске обойдется минимум в 69 рублей. Средняя цена по городу — 90−100 рублей.

Но автовладельцам предлагают и более дешевые услуги по наведению чистоты в салоне. Например, чистка пылесосом обойдется в 4−6 рублей. Натирка панели — 3−4 рубля, пластика — 4−6 рублей. Обработка кожи кондиционером — 4,5−5 рублей. Багажник могут убрать и за рубль.

Если пора освежить запах в машине, то могут сделать озонирование — за 25 рублей.

Ниже мы расположили цены на услуги тех компаний, с которыми нам удалось связаться. Если в списке нет сервиса, которым вы пользуетесь, — поделитесь, пожалуйста, информацией о нем в комментариях.

Название компании Химчистка Чистка пылесосом и натирка Режим работы Контакты Химчистка Pro_Clean Химчистка салона — от 69 рублей (цена зависит от типа кузова и степени загрязнения). Химчистка дисков — 5 рублей за один. Чистка пылесосом — 5 рублей (двойная обработка). Озонирование салона — 25 рублей. По предварительной записи. группа . Выезд к заказчику. Ул. Сенненская, 25 (район ТЦ «Корона»). Телефон: +375 29 731−11−13, Автомойка «Автомойдодыр» Химчистка салона — от 5 до 200 рублей (в среднем — 79 рублей). Чистка дисков — 5 рублей за штуку. Влажная уборка салона — 1 рубль. Чистка пылесосом — 5 рублей. Натирка: кожи — 5 рублей, пластика — 4 рубля. В будни — с 8.00 до 21.00, в выходные — с 7.00 до 21.00. Для женщин по четвергам — скидка 20%. Клиентам, разместившим наклейку с логотипом мойки на авто, — скидка 10%. Группа . ул. Терешковой, 13е. Телефон: +375 29 212−22−22. Химчистка «Витклинер» Химчистка салона — 80−85 рублей. По предварительной записи. Сайт , группа . Постоянным клиентам, подписчикам, а также при заказе на сумму свыше 70 рублей — скидка 10%. Выезд к заказчику. Телефон: +375 29 597−37−13.. Постоянным клиентам, подписчикам, а также при заказе на сумму свыше 70 рублей — скидка 10%. Автомойка «АГАТ» Химчистка салона — 80 рублей. «Разборная» — 95 рублей. Одной двери — 4 рубля, сиденья — 6 рублей, ремня безопасности — 2 рубля. Потолка, пола и передней панели — по 15 рублей за каждую услугу. Багажника — 10 рублей. Химчистка двигателя — 9 рублей, диска — 2 рубля за штуку (со снятием — 4 рубля). Уборка салона пылесосом, натирка панели и стекол в комплексе с мойкой, сушкой, нанесением воска — 16 рублей. Чистка салона и багажника пылесосом — 4 рубля, одного сиденья — рубль. Натирка панели и пластика — 3 рубля, стекол — 3 рубля. Обработка кожи кондиционером — 5 рублей. Чистка багажного коврика — 3 рубля, мягкого коврика — 5 рублей. С 7.00 до 21.00, без выходных. группа . ул. Генерала Ивановского, 5. Телефоны: +375 29 510−03−55, +375 33 610−07−05, Автомойка «Вираж» От 90 рублей. Химчистка двигателя — 10 рублей. Натирка панели — 3 рубля, пластика — 6 рублей. Уборка пылесосом салона — 4 рубля, багажника — 2 рубля. С 8.00 до 20.00. Предварительная запись. Группа , сайт . ул. Володарского, 96. Телефоны: 8 0212 64-77-88, 0212 43−19−26, +375 29 312−28−88. «Автомойка 88» Химчистка салона — от 100 рублей, дисков — 3 рубля за штуку. Чистка пылесосом — 4 рубля. Натирка пластика — 4 рубля. Круглосуточно. С 22.00 до 6.00 — скидка 10%. Для владельцев карт «Радуга» — в любое время. Сайт , группа . ул. Ленинградская, 88. Телефоны: 8 0212 63-53-51, +375 29 515−15−33, +375 44 515−15−33. Автомойка «ВитБизнесАС» Влажная чистка салона и багажника (2 ряда сидений и мойка одного комплекта ковриков) — 100−150 рублей. Чистка ряда сидений — 19−25 рублей. Потолка — 17 рублей. Напольного покрытия — 19 рублей. Панелей, дверей — 17 рублей. Багажника — 15 рублей. Влажная уборка панели и пластика — 2 рубля (если со спецсредствами — 4 рубля). Мойка резинового коврика — 50 копеек, ворсаланового — 1 рубль. Уборка салона и багажника пылесосом — 4 рубля. Натирка кожи в салоне — 4,5 рубля. Комплексная уборка салона и багажника пылесосом вместе с мойкой авто, сушкой, покрытием воском, мытьем ковриков, стекол, зеркал, панелей — 18 рублей. Ежедневно с 7.00 до 21.00. Бокс работает по предварительной записи. группа . ул. П. Бровки, 4б. Телефон: +375 33 690−92−29, Автомойки «Сирена» и «Дельфин» Чистка всего салона — 120 рублей. Химчистка пола — 30 рублей, потолка — 20 рублей, передней панели — 20 рублей, багажника — 15 рублей, одной двери — 5 рублей, сидений — 10 рублей, ремней — 5 рублей (за штуку). Дисков — 2,5 рубля (со снятием — 5 рублей). Натирка кожи — 6 рублей. Стирка ковриков: 5 рублей. Уборка салона и багажника пылесосом — 6 рублей. Натирка пластика — 4 рубля. «Сирена» — с 7.00 до 21.00, без выходных. «Дельфин» — ежедневно с 8.00 до 22.00. Группа . «Сирена» — ул. Терешковой, 23. Телефон: 8 0212 63-14-00. «Дельфин» — ул. Терешковой, 5. Телефон: 8 0212 55-00-88. Автомойка «АвтоКАН» Химчистка колесных дисков — 2 рубля. Чистка пылесосом — 5 рублей, кондиционер для кожи — 3,5 рубля. Комплексный сервис: уборка салона пылесосом, натирка пластика и стекол, мойка, сушка, холодный воск, чернение резины — 18 рублей. В будни с 9.00 до 18.00. ул. Воинов-интернационалистов, 1д. Телефон: +375 29 798−88−81. Автомойка на АЗС «Блок» Чистка салона пылесосом — 5 рублей, багажника — 1 рубль. Натирка панели — 4 рубля. Мойка любых ковриков — 1 рубль. Комплексная уборка в салоне, натирка панелей, стекол — 12 рублей. Ежедневно с 7.00 до 21.00. ул. Воинов-интернационалистов, 3. Телефон: +375 33 382−73−22.