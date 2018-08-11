Где и за сколько почистят салон машины в Витебске. Обзор TUT

TUT.BY подсчитал, во сколько в Витебске обойдется придать привлекательный вид машине. В прошлом обзоре изучили цены на мойку и наведение внешнего лоска. В новой статье узнали расценки на профессиональную химчистку для авто.
По нашим расчетам, полный комплекс очистки салона авто (потолок, двери, пол и сиденья) в Витебске обойдется минимум в 69 рублей. Средняя цена по городу — 90−100 рублей.
Но автовладельцам предлагают и более дешевые услуги по наведению чистоты в салоне. Например, чистка пылесосом обойдется в 4−6 рублей. Натирка панели — 3−4 рубля, пластика — 4−6 рублей. Обработка кожи кондиционером — 4,5−5 рублей. Багажник могут убрать и за рубль.
Если пора освежить запах в машине, то могут сделать озонирование — за 25 рублей.
Ниже мы расположили цены на услуги тех компаний, с которыми нам удалось связаться. Если в списке нет сервиса, которым вы пользуетесь, — поделитесь, пожалуйста, информацией о нем в комментариях.
Название компании
Химчистка
Чистка пылесосом и натирка
Режим работы
Контакты
Химчистка Pro_Clean
Химчистка салона — от 69 рублей (цена зависит от типа кузова и степени загрязнения). Химчистка дисков — 5 рублей за один.
Чистка пылесосом — 5 рублей (двойная обработка). Озонирование салона — 25 рублей.
По предварительной записи.
Выезд к заказчику. Ул. Сенненская, 25 (район ТЦ «Корона»). Телефон: +375 29 731−11−13, группа.
Автомойка «Автомойдодыр»
Химчистка салона — от 5 до 200 рублей (в среднем — 79 рублей). Чистка дисков — 5 рублей за штуку.
В будни — с 8.00 до 21.00, в выходные — с 7.00 до 21.00. Для женщин по четвергам — скидка 20%. Клиентам, разместившим наклейку с логотипом мойки на авто, — скидка 10%.
ул. Терешковой, 13е. Телефон: +375 29 212−22−22. Группа.
Химчистка «Витклинер»
Химчистка салона — 80−85 рублей.
По предварительной записи.
Выезд к заказчику. Телефон: +375 29 597−37−13. Сайт, группа. Постоянным клиентам, подписчикам, а также при заказе на сумму свыше 70 рублей — скидка 10%.
Автомойка «АГАТ»
Химчистка салона — 80 рублей. «Разборная» — 95 рублей. Одной двери — 4 рубля, сиденья — 6 рублей, ремня безопасности — 2 рубля. Потолка, пола и передней панели — по 15 рублей за каждую услугу. Багажника — 10 рублей. Химчистка двигателя — 9 рублей, диска — 2 рубля за штуку (со снятием — 4 рубля).
Уборка салона пылесосом, натирка панели и стекол в комплексе с мойкой, сушкой, нанесением воска — 16 рублей. Чистка салона и багажника пылесосом — 4 рубля, одного сиденья — рубль. Натирка панели и пластика — 3 рубля, стекол — 3 рубля. Обработка кожи кондиционером — 5 рублей. Чистка багажного коврика — 3 рубля, мягкого коврика — 5 рублей.
С 7.00 до 21.00, без выходных.
ул. Генерала Ивановского, 5. Телефоны: +375 29 510−03−55, +375 33 610−07−05, группа.
Влажная чистка салона и багажника (2 ряда сидений и мойка одного комплекта ковриков) — 100−150 рублей. Чистка ряда сидений — 19−25 рублей. Потолка — 17 рублей. Напольного покрытия — 19 рублей. Панелей, дверей — 17 рублей. Багажника — 15 рублей.
Влажная уборка панели и пластика — 2 рубля (если со спецсредствами — 4 рубля). Мойка резинового коврика — 50 копеек, ворсаланового — 1 рубль. Уборка салона и багажника пылесосом — 4 рубля. Натирка кожи в салоне — 4,5 рубля. Комплексная уборка салона и багажника пылесосом вместе с мойкой авто, сушкой, покрытием воском, мытьем ковриков, стекол, зеркал, панелей — 18 рублей.
Ежедневно с 7.00 до 21.00. Бокс работает по предварительной записи.
ул. П. Бровки, 4б. Телефон: +375 33 690−92−29, группа.
Автомойки «Сирена» и «Дельфин»
Чистка всего салона — 120 рублей. Химчистка пола — 30 рублей, потолка — 20 рублей, передней панели — 20 рублей, багажника — 15 рублей, одной двери — 5 рублей, сидений — 10 рублей, ремней — 5 рублей (за штуку). Дисков — 2,5 рубля (со снятием — 5 рублей).
Натирка кожи — 6 рублей. Стирка ковриков: 5 рублей. Уборка салона и багажника пылесосом — 6 рублей. Натирка пластика — 4 рубля.
«Сирена» — с 7.00 до 21.00,
без выходных. «Дельфин» — ежедневно с 8.00 до 22.00.
«Сирена» — ул. Терешковой, 23. Телефон: 8 0212 63-14-00. «Дельфин» — ул. Терешковой, 5. Телефон: 8 0212 55-00-88. Группа.
Автомойка «АвтоКАН»
Химчистка колесных дисков — 2 рубля.
Чистка пылесосом — 5 рублей, кондиционер для кожи — 3,5 рубля. Комплексный сервис: уборка салона пылесосом, натирка пластика и стекол, мойка, сушка, холодный воск, чернение резины — 18 рублей.
В будни с 9.00 до 18.00.
ул. Воинов-интернационалистов, 1д. Телефон: +375 29 798−88−81.