ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Беларуси в воскресенье

12.08.2018 08:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси в воскресенье, 12 августа, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется в отдельных регионах до 27 градусов, сообщает в Белгидромете Минприроды.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Минске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Температура воздуха +21.+23°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Бресте ожидается переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +22.+24°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Витебске будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха +20.+22°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Гомеле ожидается переменная облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%). Температура воздуха +25.+27°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Гродно синоптики обещают переменную облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).Температура воздуха +21.+23°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Могилеве будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%). Температура воздуха +21.+23°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в воскресенье, 12 августа, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется в отдельных регионах до 27 градусов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Где и за сколько почистят салон машины в Витебске. Обзор TUT
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
12.08.2018
Новости Докшицы
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Прамень
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика