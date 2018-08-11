Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Беларуси в воскресенье

В Беларуси в воскресенье, 12 августа, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется в отдельных регионах до 27 градусов, сообщает в Белгидромете Минприроды.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Минске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Температура воздуха +21.+23°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Бресте ожидается переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +22.+24°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Витебске будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха +20.+22°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Гомеле ожидается переменная облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%). Температура воздуха +25.+27°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Гродно синоптики обещают переменную облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).Температура воздуха +21.+23°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Могилеве будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%). Температура воздуха +21.+23°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.