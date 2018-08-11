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Работа в TUT.BY: вакансия специалиста по работе с клиентами в Могилеве

12.08.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Мы — это команда отдела продаж TUT.BY и TAM.BY с филиалами во всех областных центрах. Нас много, всех сразу не представишь. Начнем с ключевых:

 — Дарья Данилова, руководитель проекта TAM.BY. Начинала свой путь в компании 9 лет назад специалистом по продаже.
— Евгения Ковалева, руководитель отдела продаж проекта TAM.BY. Пришла в компанию специалистом по продаже более 4 лет назад
.

— Анна Шалырина, корпоративный тренер по продажам, ведущий специалист по продаже. В компании 9 лет, и всегда стабильно высокие результаты, не смотря ни на что.

 

И еще 70+ уникальных и амбициозных индивидуальностей!

Вместе с нами, Вам предстоит:

  • знакомиться и общаться с клиентами (переговоры, встречи, телефонные звонки, ведение клиентской базы);
  • консультировать по вопросам размещения рекламы;
  • оценивать эффективность рекламы;
  • и снова общаться с клиентами! =)

Чтобы быть успешным, Вам нужно:

  • не сомневаться, а жить в категориях «я смогу!» и «я хочу!»
  • вести активный образ жизни (и иметь соответствующий образ мысли);
  • быть стрессоустойчивым и уметь находить решения;
  • гореть желанием достичь своих жизненных целей.

В ответ — мы гарантируем:

  • официальное оформление по трудовому законодательству, и даже больше;
  • обучение активным продажам и менторство от реальных профи;
  • обширные деловые связи + фан (ведь это TAM.BY и TUT.BY!);
  • реальные возможности заработать не только на хлеб с маслом!

Вы готовы к новым приключениям и вызовам на пути к своим целям?
Тогда мы рады будем с Вами встретиться!

Ждем Ваши отклики на https://jobs.tut.by/vacancy/26989754

 
 
 
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