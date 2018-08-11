Работа в TUT.BY: вакансия специалиста по работе с клиентами в Могилеве

Мы — это команда отдела продаж TUT.BY и TAM.BY с филиалами во всех областных центрах. Нас много, всех сразу не представишь. Начнем с ключевых:



— Дарья Данилова, руководитель проекта TAM.BY. Начинала свой путь в компании 9 лет назад специалистом по продаже. — Евгения Ковалева, руководитель отдела продаж проекта TAM.BY. Пришла в компанию специалистом по продаже более 4 лет назад

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— Анна Шалырина, корпоративный тренер по продажам, ведущий специалист по продаже. В компании 9 лет, и всегда стабильно высокие результаты, не смотря ни на что.

И еще 70+ уникальных и амбициозных индивидуальностей!

Вместе с нами, Вам предстоит:

знакомиться и общаться с клиентами (переговоры, встречи, телефонные звонки, ведение клиентской базы);

консультировать по вопросам размещения рекламы;

оценивать эффективность рекламы;

и снова общаться с клиентами! =)

Чтобы быть успешным, Вам нужно:

не сомневаться, а жить в категориях «я смогу!» и «я хочу!»

вести активный образ жизни (и иметь соответствующий образ мысли);

быть стрессоустойчивым и уметь находить решения ;

и уметь ; гореть желанием достичь своих жизненных целей.

В ответ — мы гарантируем:

официальное оформление по трудовому законодательству, и даже больше;

обучение активным продажам и менторство от реальных профи;

обширные деловые связи + фан (ведь это TAM.BY и TUT.BY!);

реальные возможности заработать не только на хлеб с маслом!

Вы готовы к новым приключениям и вызовам на пути к своим целям?

Тогда мы рады будем с Вами встретиться!

Ждем Ваши отклики на https://jobs.tut.by/vacancy/26989754