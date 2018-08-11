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Работа в TUT.BY: вакансия специалиста по работе с клиентами в Могилеве
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Мы — это команда отдела продаж TUT.BY и TAM.BY с филиалами во всех областных центрах. Нас много, всех сразу не представишь. Начнем с ключевых:
И еще 70+ уникальных и амбициозных индивидуальностей!
Вместе с нами, Вам предстоит:
- знакомиться и общаться с клиентами (переговоры, встречи, телефонные звонки, ведение клиентской базы);
- консультировать по вопросам размещения рекламы;
- оценивать эффективность рекламы;
- и снова общаться с клиентами! =)
Чтобы быть успешным, Вам нужно:
- не сомневаться, а жить в категориях «я смогу!» и «я хочу!»
- вести активный образ жизни (и иметь соответствующий образ мысли);
- быть стрессоустойчивым и уметь находить решения;
- гореть желанием достичь своих жизненных целей.
В ответ — мы гарантируем:
- официальное оформление по трудовому законодательству, и даже больше;
- обучение активным продажам и менторство от реальных профи;
- обширные деловые связи + фан (ведь это TAM.BY и TUT.BY!);
- реальные возможности заработать не только на хлеб с маслом!
Вы готовы к новым приключениям и вызовам на пути к своим целям?
Тогда мы рады будем с Вами встретиться!
Ждем Ваши отклики на https://jobs.tut.by/vacancy/26989754
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