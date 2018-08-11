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Жителям Лоевского района — о минусах в «конвертах»

12.08.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Жителям Лоевского района — о минусах в «конвертах»К сожалению, сегодня еще существуют факты получения зарплаты без оформления трудовых отношений. В итоге работники, получающие зарплату в «конверте», лишаются многих социальных гарантий, а государство недополучает налоги, страдает социальная сфера.
Наиболее очевидные минусы такого способа трудовых расчетов:
Минус первый. Бухгалтерия не может выдать человеку справку о его фактической заработной плате, что ставит под вопрос, например, получение кредита на строительство, покупку квартиры.
Минус второй. Заболеете — денег по больничному листу получите в несколько раз меньше, из расчета зарплаты «по ведомости».
Минус третий. Уйдете в декретный отпуск — зарплата «без ведомости» аукнется и тут: пособие по беременности и родам исчисляется из официального среднемесячного заработка.
Минус четвертый. Прощайте надежды на положенную по закону пенсию.
Уважаемые граждане! Помните: зарплата в «конверте» — вне закона! Это нарушение ваших прав. Если вы неравнодушны к своему будущему, поделитесь информацией о фактах нарушения трудового законодательства по телефону налоговой инспекции: 8 (02340) 3-03-21.
А. Рашук, начальник ИМНС РБ по Речицкому району.

 
 
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К сожалению, сегодня еще существуют факты получения зарплаты без оформления трудовых отношений. В итоге работники, получающие зарплату в «конверте», лишаются...
 
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