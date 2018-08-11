К сожалению, сегодня еще существуют факты получения зарплаты без оформления трудовых отношений. В итоге работники, получающие зарплату в «конверте», лишаются многих социальных гарантий, а государство недополучает налоги, страдает социальная сфера.

Наиболее очевидные минусы такого способа трудовых расчетов:

Минус первый. Бухгалтерия не может выдать человеку справку о его фактической заработной плате, что ставит под вопрос, например, получение кредита на строительство, покупку квартиры.

Минус второй. Заболеете — денег по больничному листу получите в несколько раз меньше, из расчета зарплаты «по ведомости».

Минус третий. Уйдете в декретный отпуск — зарплата «без ведомости» аукнется и тут: пособие по беременности и родам исчисляется из официального среднемесячного заработка.

Минус четвертый. Прощайте надежды на положенную по закону пенсию.

Уважаемые граждане! Помните: зарплата в «конверте» — вне закона! Это нарушение ваших прав. Если вы неравнодушны к своему будущему, поделитесь информацией о фактах нарушения трудового законодательства по телефону налоговой инспекции: 8 (02340) 3-03-21.

А. Рашук, начальник ИМНС РБ по Речицкому району.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жителям Лоевского района — о минусах в «конвертах» К сожалению, сегодня еще существуют факты получения зарплаты без оформления трудовых отношений. В итоге работники, получающие зарплату в «конверте», лишаются...