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Жителям Лоевского района — о минусах в «конвертах»
12.08.2018 — Новости Общества | Лоевский край
К сожалению, сегодня еще существуют факты получения зарплаты без оформления трудовых отношений. В итоге работники, получающие зарплату в «конверте», лишаются многих социальных гарантий, а государство недополучает налоги, страдает социальная сфера.
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К сожалению, сегодня еще существуют факты получения зарплаты без оформления трудовых отношений. В итоге работники, получающие зарплату в «конверте», лишаются...
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