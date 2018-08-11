Лоевчанин — на все руки мастер

Профессия строителя является очень древней. Выйдя из пещер, люди стали возводить себе жилье. Построенные еще в древности храмы, дворцы и замки продолжают радовать своим великолепием нас по всему свету. Благодаря историческим постройкам мы можем многое узнать о культуре предков.

Сейчас каждый год возводится много жилых комплексов, коттеджей, предприятий. Каменные джунгли разрастаются с бешеной скоростью и для простого обывателя все они различаются лишь цветом, но для опытного строителя в каждом сооружении есть частица души, стиль, стержень.

— Раньше я этого не замечал. Много лет назад был обычным подсобным рабочим, но строить нравилось всегда. Это пошло от воспитания. Мама нам, сыновьям, всегда говорила, что для счастливой жизни нужно посадить дерево, построить дом и вырастить сына! У меня получилось. Теперь я владелец частного строительного унитарного предприятия «Лоевец», — рассказывает Михаил КРОТ (на снимке).

В профессии строителя есть масса плюсов. Приятно, что эта специальность в наше время не только востребована, но и хорошо оплачиваема. Каждый, кто решил работать на себя, как Михаил, может выстроить удобный график работы. Да и дело в целом само по себе интересное, творческое. В списке работ Михаила: возведение домов, начиная с фундамента, внутренние отделочные работы, электрика, ковка лестниц… Список можно продолжать долго.

Несмотря на загруженность, Михаил остается замечательным семьянином и непоколебимой стеной для супруги, дочери и сына.

Текст и фото Валерии Крот, «ЛК».

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