ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лоевчанин — на все руки мастер

12.08.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

Лоевчанин — на все руки мастерПрофессия строителя является очень древней. Выйдя из пещер, люди стали возводить себе жилье. Построенные еще в древности храмы, дворцы и замки продолжают радовать своим великолепием нас по всему свету. Благодаря историческим постройкам мы можем многое узнать о культуре предков.
Сейчас каждый год возводится много жилых комплексов, коттеджей, предприятий. Каменные джунгли разрастаются с бешеной скоростью и для простого обывателя все они различаются лишь цветом, но для опытного строителя в каждом сооружении есть частица души, стиль, стержень.
— Раньше я этого не замечал. Много лет назад был обычным подсобным рабочим, но строить нравилось всегда. Это пошло от воспитания. Мама нам, сыновьям, всегда говорила, что для счастливой жизни нужно посадить дерево, построить дом и вырастить сына! У меня получилось. Теперь я владелец частного строительного унитарного предприятия «Лоевец», — рассказывает Михаил КРОТ (на снимке).
В профессии строителя есть масса плюсов. Приятно, что эта специальность в наше время не только востребована, но и хорошо оплачиваема. Каждый, кто решил работать на себя, как Михаил, может выстроить удобный график работы. Да и дело в целом само по себе интересное, творческое. В списке работ Михаила: возведение домов, начиная с фундамента, внутренние отделочные работы, электрика, ковка лестниц… Список можно продолжать долго.
Несмотря на загруженность, Михаил остается замечательным семьянином и непоколебимой стеной для супруги, дочери и сына.
Лоевчанин — на все руки мастерТекст и фото Валерии Крот, «ЛК».Лоевчанин — на все руки мастер Лоевчанин — на все руки мастер

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профессия строителя является очень древней. Выйдя из пещер, люди стали возводить себе жилье. Построенные еще в древности храмы, дворцы и замки продолжают радовать...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские военные заняли третье место в "Танковом биатлоне"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
12.08.2018
Новости Докшицы
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика