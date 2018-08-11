Лоевские строители — творцы настоящего и будущего

Профессиональный праздник работников строительства и промышленности строительных материалов отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. Впервые День строителя отмечался 12 августа 1956 года. Традиция поздравлять тех, кто возводит для нас города, оставляет за собой архитектурное наследие, сохранилась в Беларуси по сей день.

Профессия строителя требует веского багажа знаний, опыта, ответственности и живой смекалки, ведь их руками возводятся все здания — дома, больницы, школы, предприятия, магазины и т.д. Несмотря на летний зной или зимнюю стужу, ненастье или солнцепёк, начиная от фундамента и заканчивая крышей и благоустройством прилегающей территории, люди в перчатках и касках вкладывают в каждую свою работу частичку души, заботятся о нашем благополучии.

О работе строительного участка КЖУП «Лоевский райжилкомхоз», некоторых видах услуг и лучших представителях коллектива накануне профессионального праздника мы беседовали с заместителем директора по строительству Егором Виничком.

— В строительном участке задействовано 24 человека: штукатуры, маляры, каменщики, монтажники, плотники, — рассказывает Егор Андреевич. — Так и должно быть, ведь работы приходится выполнять самые разные. По большому счёту в районе райжилкомхоз — единственная организация, предоставляющая жителям практически весь спектр услуг.

— Насколько я понимаю, в каждом виде деятельности предприятие приобретает лицензию и стремится к выполнению требований госстандарта?

— Безусловно. У нас есть сертификаты качества по устройству дорожных покрытий пешеходных зон, монтажу деревянных конструкций, заполнению оконных дверей и проёмов, монтажу каменных и армокаменных конструкций, внутренних и наружных инженерных систем сооружений (водоснабжения, канализации), по устройству кровли и многие другие.

— Специалисты райжилкомхоза могут сделать абсолютно всё. Многие ли обращаются к вам за помощью?

— Не скажу, что многие, но никто из обратившихся не жаловался на качество предоставленных услуг. Наших работников нанимают не только юридические лица. Жильцы жилищных кооперативов приглашали мастеров отремонтировать подъезды, учащиеся педколледжа просили побелить комнаты в общежитии, пожилые граждане обращались с просьбой переклеить обои. Наши труженики также делают колодцы для подведения водопровода к частному домовладению, канализационные колодцы и т.д. Словом, строители участка могут помочь во всём, что нужно сделать внутри и снаружи домовладения и квартиры. Единственное, что мы не делаем — не меняем электропроводку.

— На каких объектах встречают свой профессиональный праздник строители райжилкомхоза?

— Ни для кого не секрет, что в горпосёлке периодически возникают вопросы с качеством питьевой воды. Планомерно занимаясь заменой труб водопроводных сетей, мы постепенно решаем проблему. Сейчас работы ведутся по ул. Калинина. Кроме этого, заканчиваем ремонт пятиэтажного жилого дома (ул. Калинина, 6). Выполнена замена внутридомовых инженерных систем в подвальных помещениях, оконных и дверных проёмов во вспомогательных помещениях, отремонтирована крыша, остались фасадные работы. Постоянно занимаемся благоустройством — покраской малых архитектурных форм, установленных в горпосёлке, ремонтом дорог.

— В каждом коллективе есть люди, которых ставят в пример за их опыт, профессионализм, умение быстро и качественно решать поставленные задачи. Кого из строителей можно назвать лидером производства?

— Я не являюсь непосредственным начальником участка, поэтому мне трудно определить лучших, — признаётся Егор Андреевич. — Ответственные, дисциплинированные, выполняющие любые поручения, — Вячеслав Александронец, Александр Трестьян, Сергей Глушак, Марина Аникеенко, Олег Максименко, Олег Синило. Впрочем, другие работники тоже не сидят без дела — каждый выполняет свои должностные обязанности.

— Ваши пожелания коллегам?

— Желаю всем прочного фундамента в жизни, добрых и крепких семейных стен, побольше прибыльных проектов. Пускай работа будет не в тягость, а стабильность, достаток и здоровье приносят радость.

Пусть хватает вдохновения для воплощения интересных идей. Здоровья, благополучия, счастья!

Беседовала Людмила Кравцова, «ЛК».

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