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В Чечерском районе возводятся дома и производственные объекты

12.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Сегодня, во второе воскресенье августа принимают поздравления строители – этой традиции уже не один десяток лет.
В Чечерском районе возводятся дома и производственные объекты
Трудом инженеров, каменщиков, отделочников и других специалистов в районе появляются новые объекты, которые необходимы людям. Недавно работники ПМК-18 завершили строительство 16-квартирного дома по улице Советской райцентра. Квартиры в нем получили чечеряне, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. С новоселами заключены договора аренды сроком на пять лет. Накануне мы узнали, с какими чувствами они обустраиваются. Во дворе с маленьким сыном гуляла молодая мама. Семья Чепиковых получила однокомнатную квартиру. С благодарностью Дарья отзывалась о работе строителей: красотой и порядком их встретила новостройка. Постучавшись в дверь на первом этаже, мы познакомились с Юлией и Маргаритой Зотовыми. Их глаза светились счастьем, ведь совсем скоро переедут в просторную двушку. Этого момента ждали 20 лет! Теперь мама и дочь заняты приятными хлопотами, планируют купить мебель и бытовую технику. Совсем скоро квартира наполнится уютом.
Как рассказал заместитель председателя райисполкома Александр Кужель, всего в этом доме введено в эксплуатацию 875 квадратных метров. Кроме того, растут стены 40-квартирного жилого дома по улице Советской. Он возводится из красного кирпича производства Лоевского комбината строительных материалов. В скором будущем здесь поселятся молодые специалисты. Для них планируется ввести в эксплуатацию 2045 квадратных метров. В этом году намечено также начало строительства 20-квартирного дома для детей-сирот.

В Чечерском районе возводятся дома и производственные объекты
Кроме того, развернулись масштабные работы в агрогородке «Отор». На площади почти четыре гектара ведется реконструкция молочно-товарной фермы на 400 голов. На объекте задействованы пять организаций области, которые работают в оптимальном темпе и обещают перерезать красную ленточку к концу года. Глядя на интенсивное движение техники и профессиональную сноровку специалистов в этом сомневаться не приходится. Деятельность ПМК-5 ОАО «Гомельский объединенный строительный трест» прокомментировал заместитель начальника предприятия Андрей Кольчевский: «Мы приступили к обустройству четырех силосных ям, двух коровников и доильно-молочного блока. Коллектив трудится слаженно и целеустремленно. Большой опыт позволяет эффективно наладить процесс. Специалисты из разных городов с полной отдачей выполняют поставленные задачи».

В Чечерском районе возводятся дома и производственные объекты
В Чечерском районе возводятся дома и производственные объекты
В Чечерском районе возводятся дома и производственные объекты
В Чечерском районе возводятся дома и производственные объекты
В Чечерском районе возводятся дома и производственные объекты
Так закладывается фундамент для успешного развития. Современные объекты и комфортное жилье будут долгие годы служить чечерянам, которые шлют слова благодарности профессионалам своего дела – строителям.

Лидия ХОРОШИЛОВА.

 
 
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Сегодня, во второе воскресенье августа принимают поздравления строители – этой традиции уже не один десяток лет. Трудом инженеров, каменщиков, отделочников и...
 
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