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Белорусские военные заняли третье место в "Танковом биатлоне"

12.08.2018 09:25 — Новости Общества | БелТА  
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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные заняли третье место в "Танковом биатлоне". Такая информация размещена на сайте Минобороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Белорусские танкисты заняли третье место в "Танковом биатлоне". Это был завершающий конкурс международных состязаний. После подведения итогов заезда прошла торжественная церемония закрытия "Армейских международных игр - 2018", - проинформировали в Минобороны. По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу в церемонии закрытия принимал участие министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Как сообщалось, в конкурсе танкистов участвовали команды из 23 стран. Всего программа игр включает 28 конкурсов. АрМИ проходили с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные заняли третье место в "Танковом биатлоне". Такая информация размещена на сайте Минобороны Беларуси, сообщает...
 
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