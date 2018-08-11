ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 августа

12.08.2018 11:05 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 августа
Фото из архива

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 13 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северу страны местами прогнозируются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, по северу страны порывистый.

Температура воздуха ночью и утром составит 9-15 градусов выше нуля, во второй половине дня - от 19 градусов тепла по северу до плюс 28 по югу.

Опасных метеорологических явлений не ожидается.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 13 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
Новости дня
Новости общества
 
Там, дзе кветкі цвітуць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
12.08.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика