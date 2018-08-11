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До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 августа
12.08.2018 11:05 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 13 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северу страны местами прогнозируются небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, по северу страны порывистый.
Температура воздуха ночью и утром составит 9-15 градусов выше нуля, во второй половине дня - от 19 градусов тепла по северу до плюс 28 по югу.
Опасных метеорологических явлений не ожидается.-0-
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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 13 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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