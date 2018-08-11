Грязные и счастливые. Смотрите, как на Августовском канале играли в болотный футбол

На Августовском канале прошел Праздник моря. Одним из самых зрелищных мероприятий по традиции стал турнир по болотному футболу. В этом году он собрал 28 команд. Грязные и счастливые, участники соревнований, состязались в мастерстве забивания меча и в валянии в грязи. Удовольствие получили не только сами футболисты, но и зрители, которые наблюдали за действом. Как проходил турнир по болотному футболу в фоторепортаже TUT.BY.





Команды в данном виде спорта играют по два тайма по пять минут. В остальном все, как в обычном футболе: проигравший выбывает, победитель продолжает игру.





Правда, главное здесь — не количество забитых голов, а участие и эффектные падения в грязь.

В этом году в соревнованиях наравне с мужскими дружинами соревновалось и пять женских команд.





Чистым из соревнований не вышел никто. А еще по Августовскому каналу плавали «на чем попало». Помимо зрелищного болотного футбола здесь прошли соревнования необычных самодельных плавательных средств, а также турнир по переносу жен. В общем - развлекались, как могли.







































