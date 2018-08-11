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В Лепельском районе сгорел грузовик с соломой

12.08.2018 11:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 12 августа. В Лепельском районе сгорел грузовик, груженный соломой.

Как сообщает Витебское областное управление МЧС, сообщение о загорании грузового автомобиля с соломой в деревне Черцы поступило спасателям 11 августа в 11.03.

Огнем уничтожены грузовик с прицепом и находившиеся в нем четыре тонны соломы, принадлежавшие КУПП "Боровка".

Причина пожара устанавливается.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 августа. В Лепельском районе сгорел грузовик, груженный соломой. Как сообщает Витебское областное управление МЧС, сообщение о загорании грузового...
 
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