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В Бресте жители центра останутся на несколько часов без света

12.08.2018 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Во вторник 14 августа с 15.00 до 17.00 в некоторых домах в центре города не будет электричества. В это время будут проводиться плановые ремонтные работы в трансформаторной подстанции, пишет «Брестская газета».

Без света на два часа останутся жители домов № 63 и № 65 по б-р у Космонавтов и №№ 72, 74, 76, 78, 80 по ул. Гоголя, сообщает РУП «Брестэнерго».

 
 
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Электроэнергию отключат из-за плановых ремонтных работ.
 
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