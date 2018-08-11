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В Бресте жители центра останутся на несколько часов без света
12.08.2018 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Во вторник 14 августа с 15.00 до 17.00 в некоторых домах в центре города не будет электричества. В это время будут проводиться плановые ремонтные работы в трансформаторной подстанции,
Без света на два часа останутся жители домов № 63 и № 65 по б-р у Космонавтов и №№ 72, 74, 76, 78, 80 по ул. Гоголя, сообщает РУП «Брестэнерго».
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Электроэнергию отключат из-за плановых ремонтных работ.
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