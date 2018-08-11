Вот уже три года бывшая «Лакомка» сиротливо взирает пыльными фасадами сразу на две центральные улицы Бреста. Похоже, новость о том, что этот магазин совсем скоро распахнет двери для посетителей, оказалась преждевременной. Но при этом сильно взбудоражила жителей дома на пересечении улиц Маркса и Маяковского, пишет "Вечерний Брест".



Фото: Вечерний Брест

Владельцы двадцати квартир волнуются: неужели им снова придется с утра до ночи слышать рев моторов под окнами, бесконечно дышать выхлопными газами и выходить из подъезда, перешагивая через коробки с продукцией известных брендов? Все это они уже переживали, когда популярная среди брестчан торговая точка работала, исправно пополняя городскую казну. И, скорее всего, «Лакомка» функционировала бы по сей день, если бы ее владелец — торговое предприятие «Брест-Сервис» — не трансформировалось в ООО «Капитал Групп», которое нынче специализируется на сдаче имущества в аренду. Любой новый арендатор, согласно законодательству, должен был на тот момент согласовывать свою работу с санитарными службами. А нормы с каждым годом становились все жестче. После выхода в свет президентского декрета № 7 («О развитии предпринимательства») процедура согласования значительно упростилась. И это беспокоит жильцов. Почему? Пытался разобраться журналист «Вечерки», встретившись с жильцами во дворе дома, у той самой разгрузочной рампы, что стала камнем преткновения для торгового объекта. Впрочем, его, похоже, уже пытаются сдвинуть…

«Дело в том, что когда открывалась „Лакомка“ более тридцати лет назад, это был небольшой кулинарный магазин с относительно небольшим ассортиментом, — рассказывает Александр Попов, мужчина средних лет, который давно живет в этом доме. — Максимум две машины в день подъезжали, привозили булочки, пирожные и т.п., быстренько разгружались и уезжали. Но постепенно магазин расширялся. Соответственно, росло и количество рейсов в день — их стало в последнее время уже около двадцати. Редко когда у дверей нашего подъезда было свободно. Фактически шла постоянная разгрузка, из-за чего к угловому подъезду не то что проехать, пройти было проблематично. Приходилось буквально перешагивать через ящики с булочками, молочными продуктами и т.д. А как „скорой“ подъехать, как привезти купленную в магазине мебель или крупные вещи?.. Поэтому мы не понимаем тех, кто пишет в комментариях на сайтах: дескать, магазин под боком — удобно, зачем его закрыли? Да, хорошо тем, кто здесь не живет. А каково людям, в основном пожилого возраста, которые вынуждены изо дня в день терпеть эти неудобства?» — сетует Александр Иванович.

«Мы вздохнули с облегчением, когда магазин прекратил работать, — вторит ему пенсионерка Маргарита Павловна Цымбалюк. — Машины постоянно гудели, разбивали двор, от них запахи раздавались неимоверные. Открыть форточку, чтобы проветрить квартиру, невозможно было. Ну, не приспособлен этот дом под такой магазин. Это же очевидно».

Похоже, жильцы твердо намерены добиваться своего. Максимум, на что они согласны, — открытие на месте бывшей «Лакомки» магазина непродовольственной группы товаров или предприятия сферы услуг. А ходить за продуктами согласны в ближайшие торговые точки на Советской и на Пушкинской.

Начальник управления торговли и услуг Брестского горисполкома Яков Родак считает, однако, что вопрос должен решаться исключительно в правовой плоскости:

«Действительно, сейчас, после выхода декрета № 7, законодательные требования к открытию подобных объектов несколько упростились. Процедура согласования уже не является столь жесткой. При этом, разумеется, владелец магазина или арендатор не должен нарушать права и законные интересы граждан. С точки зрения доступности продовольственной группы товаров, наличие магазинов в данном микрорайоне позволяет говорить о том, что социальные стандарты соблюдены. Но если субъект хозяйствования пожелает открыть еще одну торговую точку по продаже продуктов питания и сделает это в установленном законом порядке, мы не вправе ему запретить».

В ООО «Капитал Групп» нам не смогли точно ответить на вопрос, начнет ли в ближайшее время свою работу «Лакомка» (или магазин под другим названием в этом помещении). Специалисты сослались на то, что сейчас активно ведутся переговоры с потенциальными арендаторами. При этом в ООО также отметили, что все будет по закону.

В Брестском зональном центре гигиены и эпидемиологии прокомментировали ситуацию следующим образом:

«С 26 февраля 2018 года, согласно декрету № 7, действует уведомительный порядок осуществления деятельности по оказанию торговых услуг. При размещении объектов торговли в жилых домах деятельность субъектов хозяйствования не должна приводить к выделению вредных веществ, создавать уровни шума и вибрации с превышением предельно допустимых норм. Санитарно-гигиеническая экспертиза и выдача заключения на предмет опасности для окружающей среды обязательны только для производства пищевых продуктов. Требования к разгрузке пищевой продукции, в том числе расстояние от разгрузочной рампы до жилых домов, законодательством уже никак не регламентируются», — пояснил исполняющий обязанности главного санитарного врача Бреста и Брестского района Дмитрий Мозоль.