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Уровень кислорода в воде рек увеличивается, ограничения по ловле рыбы — действуют

12.08.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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В прошлом номере газеты мы писали, что на некоторых реках области, в том числе на Докольке в Глусском районе, обнаружено нетипичное поведение рыбы, предполагаются заморные явления, в связи с чем разрешается вылавливать рыбу без учета промысловой меры. Сейчас, спустя почти неделю, ситуация изменилась, объясняет начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Леонид Василевский и отмечает, что в районе, как и прежде, действуют нормы по вылову рыбы.

— Когда без перерыва льют дожди и пойма затапливается — начинает гнить трава, при гниении она поглощает много кислорода, и рыбе его, грубо говоря, достается меньше. Большинство озерно-речных видов (щука, плотва, язь, лещ, окунь) может жить при содержании кислорода 4 мг/л, если кислорода в реке становится меньше — наблюдаются предзаморные явления, — объясняет Леонид Василевский. — Установившаяся жаркая погода способствует снижению уровня воды в реках, соответственно, кислорода с каждым днем в них становится больше. Мы регулярно проводим замеры, и по состоянию на 8 августа на реке Докольке уровень кислорода составлял 3,7 мг/л, за несколько следующих дней ситуация должна еще улучшиться, — говорит Леонид Василевский. — В реке Птичь 8 августа уровень кислорода был 6,9 мг/л — в черте Глуска, 5,8 мг/л — в районе Подлужья. Поэтому через вашу газету хочу обратиться ко всем любителям рыбалки и напомнить, что сейчас в Глусском районе действуют все прописанные в законе ограничения по вылову рыбы.

 
 
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В прошлом номере газеты мы писали, что на некоторых реках области, в том числе на Докольке в Глусском районе, обнаружено нетипичное поведение рыбы, предполагаются...
 
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