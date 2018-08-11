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В Беларусь возвращается жара. Какой будет погода в начале недели

12.08.2018 21:06 — Новости Общества | Tut.by  
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В понедельник, 13 августа, в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь местами по северу республики возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны возможен слабый туман, сообщают Белгидромете Минприроды.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Так, в понедельник в Минске ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +23.+25°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Бресте также прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +26.+28°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Витебске будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь (вероятность осадков 60−70%). Температура воздуха +19.+21°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Порывы до 12 м/с.

В Гомеле ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +25.+27°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Гродно также прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +25.+27°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Могилеве в понедельник будет переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +22.+24°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Уже во вторник, 14 августа, как прогнозируется, будет до 30 градусов тепла, а по юго-западу — до 32 градусов. Преимущественно без осадков. В среду и четверг по стране ожидается до 28 градусов тепла, а по юго-востоку — до 30 градусов. Днем возможны кратковременные дожди.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В понедельник, 13 августа, в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь местами по северу республики возможны кратковременный дожди
 
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