То дождь, то солнце. Прогноз погоды в Бресте на рабочую неделю

В начале недели будет жарко, но затем столбик термометра опустится, сообщает «Брестская газета».

В понедельник 13 августа воздух прогреется до +27 градусов. Будет ясно и без осадков, прогнозирует Белгидромет.

Ночью с понедельника на вторник будет до +20 градусов. Дождей также не ожидается. Днем 14 августа будет до +30, без осадков. Вечером возможен дождь.

Ночью 15 августа ожидается сильный дождь и гроза. Днем до +24 градусов, синоптики прогнозируют осадки с грозой.

Дождь продолжится и в ночь со среды на четверг. Температура +15…+17 градусов. Днем 16 августа будет ясно и облачно с прояснениями, без осадков.

И ночью, и днем пятницы метеорологи прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура +24…+26 градусов.