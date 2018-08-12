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То дождь, то солнце. Прогноз погоды в Бресте на рабочую неделю
13.08.2018 07:36 — Новости Общества | Tut.by
В начале недели будет жарко, но затем столбик термометра опустится,
В понедельник 13 августа воздух прогреется до +27 градусов. Будет ясно и без осадков, прогнозирует Белгидромет.
Ночью с понедельника на вторник будет до +20 градусов. Дождей также не ожидается. Днем 14 августа будет до +30, без осадков. Вечером возможен дождь.
Ночью 15 августа ожидается сильный дождь и гроза. Днем до +24 градусов, синоптики прогнозируют осадки с грозой.
Дождь продолжится и в ночь со среды на четверг. Температура +15…+17 градусов. Днем 16 августа будет ясно и облачно с прояснениями, без осадков.
И ночью, и днем пятницы метеорологи прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура +24…+26 градусов.
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В начале недели будет жарко, но затем столбик термометра опустится.
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