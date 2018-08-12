Доброе утро!

Видели самый эффектный ежегодный «звездопад» в Северном полушарии?! В моменты пика его активность достигала около 110 метеоров в час. Его можно было наблюдать прошедшей ночью и из Беларуси — и мы обязательно покажем вам, что увидели. А в страну тем временем возвращается жара — и вот здесь вы узнаете, какой будет погода в начале недели (сразу скажем: лучше, чем в субботу !), и поймете, что еще успеете увидеть на белорусских пляжах и в аквапарках настоящих наших красавиц в купальниках .

ВАЖНОЕ

Все помнят, насколько сложной прошедшая неделя была для нас, журналистов и редакторов TUT.BY. Спасибо вам, любимые наши читатели, за поддержку. Сейчас немного улеглись страсти, но мы не расслабляемся — это только начало: впереди следствие и суд. А пока журналисты TUT.BY, которым несколько дней пришлось провести на допросах в СК и ИВС на Окрестина из-за так называемого «дела БелТА», поделились со страной впечатлениями тех трех дней . И мы, такие же, как и вы, интеллигентные люди, узнали, например, что такое «шконка» и «стакан» — и теперь нам всем нужны тренировки для здоровой психики . А еще одна из наших редакторов выступила с открытым письмом к пресс-службе СК — людям, с которыми мы работали на протяжении многих лет и которые «изящно помахали нам ладошкой», встретив в день задержания в коридоре комитета. Нет, оно не о личных обидах — о гибкости профессиональной этики . А еще обязательно прочтите мнение политического обозревателя Юрия Дракохруста, который, хотя и не любитель конспирологических теорий и не склонен во всем видеть «руку Москвы», но считает, что «дело БелТА» усиливает позиции Москвы в конфликте с Минском . Даже если Москва к тому делу — ни сном ни духом.

Наш президент же тем временем испытывал в полях новую технику — белорусский зерноуборочный комбайн «Палессе GS2124″. Говорит, это комбайн будущего , но надо доработать.

В воскресенье в стране подорожало топливо — но ничего, мы уже привычные, как-никак одиннадцатое изменение цен на бензин и дизель в этом году. А еще выяснилось, что снова подскочили цены на курицу — несмотря на то, что сейчас идет антимонопольное расследование в отношении крупнейших производителей мяса птицы. Немудрено, что озабоченным пропитанием и заправкой авто белорусам не всегда хватает на новую качественную одежду — и они Гродно открыли один из самых больших секонд-хендов в Беларуси">штурмуют секонды, чтобы за копейки „урвать что-нибудь фирменное“. Благо, пока хоть многодетным государство к учебному году понемногу помогает — правда, оказалось, что всем по-разному .

Но цены — ничто, когда видишь настоящий героизм белорусов. В выходные мы все восхищались нашей марафонкой Ольгой Мазуренок, которая, несмотря на сильнейшее кровотечение на дистанции, выиграла чемпионат Европы . Смотрите, как это было , и читайте, что она сама рассказала о своей такой сложной победе . Браво, Ольга! The only way is forward!





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

А вот у нас еще один герой — может, конечно, не европейского масштаба, но и им мы гордимся. Знакомьтесь, — Михаил, 23 года, поднимает футбол в Клецке . „Молодые футболисты, придя в команду, обращаются исключительно по имени-отчеству, хоть… я не обломаюсь, если услышу в свой адрес просто „Миша“… После каждого домашнего матча мы собираемся на базе. Там безалкогольный стол с минералкой, нарезкой и клецким салом. Мне кажется, половина состава о стается в клубе из-за сала“.

Хорошо, если рассчитывать на сало не придется всем нам — правда, ближе к пенсии. Например, сегодня в Беларуси организации задолжали в ФСЗН больше 26 миллионов рублей. Если их работники будут выходить на пенсию, они рискуют остаться без части выплат. Некоторые — даже получить не трудовую пенсию, а социальную. Объясняем, почему на предприятиях образуется подобный долг и как это отражается на сотрудниках .

А пока не пропустите историю белоруса, которые решил не ждать пенсии на родине, а отправился… учить тайских школьников английскому . „Когда я только пришел в эту школу, один преподаватель выдал мне бамбуковую палочку. Сказал, если ребенок не слушается, можешь по попе оттягать. Но я как-то не рискнул… Я все-таки из Европы…“.

Вот новый выпуск проекта „ Замечательные дома белорусов “. Помните, мы писали об элитных поселках, где посчастливилось поселиться людям со вкусом и с деньгами. Писали о строящемся колодищанском полигоне. Писали о том, кто вообще все эти люди , построившие тысячи коттеджей под Минском. Но вы просили нас: съездите в „нераскрученную“ деревню, покажите симпатичные дома, которые там стоят. Выполняем пожелания: побывали в деревнях, о которых мало кто слышал .

И напоследок — очень интересный исторический текст о белорусском протесте против ввода советских войск в Чехословакию. Наиболее значимая акция тогда, в 1968 году, прошла на Красной площади в Москве. Ее назвали „демонстрацией семерых“. Но мало кто знает, что примерно в это же время в Гродно двое студентов тоже протестовали и поплатились за это свободой. Как это было — читайте здесь .

Все новости субботы, 11 августа

Все новости воскресенья, 12 августа

Кстати. Мы просто обязаны вам рассказать, что, возможно, хоккей на Олимпиаде-2018 вы смотрели в последний раз: МОК сейчас рассматривает вариант исключения хоккейного турнира из программы этих игр . Правда, сложно представить? Но давайте верить в лучшее — всегда и во всем. И хорошей вам рабочей недели, друзья.

Ваша редакция

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